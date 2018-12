De Standaard informeerde haar lezers ook in 2018, zoals we dat al een eeuw lang doen. We deden dat ook in video. En af en toe waren niet mensen, maar dieren de hoofdrolspelers.

naya de wolf

Veruit het populairste dier was onze eigenste Naya. De wolvin werd dit jaar regelmatig gespot door Natuurpunt, maar nooit werd ze beter gefilmd dan hier in november.

Waarom je nooit tussen een berin en haar jong moet komen

In India werden een berin en haar jongen aangevallen op hun zoektocht naar water. Maar deze tijger zal toch twee keer nadenken voor ze nog eens een berenwelp viseert.

onverwacht bezoek

Voor safarigids Ivan Ueckermann was het even schrikken, toen hij in november een duik nam in het zwembad van het Mhondoro Safari Lodge in Zuid-Afrika.

Modderige grond? Dan loopt deze gorilla liever rechtop

In de dierentuin van Philadelphia in de VS kan je een opmerkelijk tafereel zien in het gorillaverblijf. Louis, een mannetje van 225 kilogram, loopt er regelmatig rechtop, net zoals een mens dat doet.

nieuwsgierige PINGUINS

Een stelletje benieuwde keizerspinguïns probeerde de perfecte selfie te nemen toen ze een camera in de sneeuw vonden die was achter gelaten door een Australische ontdekkingsreiziger

unieke beelden op alaska

Amerikaanse biologen hebben onderzocht hoe ijsberen leven. Negen ijsberen werden tien dagen lang uitgerust met een camera rond hun nek. De resultaten van het onderzoek zijn verontrustend.

walvissen en dolfijnen zijn dikke vrienden

Dolfijnen en walvissen zwemmen samen voor de kusten van Hawaï. Volgens wetenschappers zoeken de dieren elkaars gezelschap op puur voor het plezier.