Vanavond kunt u kiezen tussen discomuziek, het leven van de jonge zwarte kunstenaar Basquiat of inzicht in liefde in deze tijden.

1 BASQUIAT - RAGE TO RICHES

NPO 2 23.35-0.25 uur

In 1988 overleed Jean-Michel Basquiat op 27-jarige leeftijd aan een overdosis. In de jaren daarvoor kende de jonge, zwarte kunstenaar een duizelingwekkende carrière in de New Yorkse kunstwereld. Maar Basquiat bleef een gekwelde ziel.

2 LIEFDE IS ...

NPO 1 22.20-23.05 uur

Ook in Nederland hebben ze Dirk De Wachter ontdekt. Hij mag in dit programma zijn licht laten schijnen over de liefde in deze tijden. Het programma zelf is van Sophie Hilbrand. Ze probeert de vele gezichten van liefdesrelaties in kaart te brengen.

3 THE UNTOLD STORY OF EURO DISCO

Canvas 23.15-0.10 uur

Hoewel de discomuziek is ontstaan in de VS, was het in Europa dat het genre zich op een koortsachtige manier ontwikkelde tot de pure, opgewekte en bedwelmende muziek die zich vanuit Duitsland, Frankrijk en Italië over de hele wereld verspreidde.