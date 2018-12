Na meer dan tien jaar valt het doek over de Fortis-zaak. Niemand van de toplui moet zich verantwoorden. Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) wil dat het parlement uitzoekt hoe het fout is kunnen lopen.

Kerst valt dit jaar vroeg voor Maurice Lippens en zes andere Fortis-topmannen. Het parket heeft besloten om de toplui van de in 2008 omgevallen bank toch niet te vervolgen. Dat meldden de zakenkranten L’Echo en De Tijd. De raadkamer moet zich nog uitspreken, maar het strafdossier is zo goed als zeker van de baan.

‘Wraakroepend’, vindt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB). ‘Dit is misschien wel het grootse bankendossier in de geschiedenis. Daar zat meer dan genoeg in om tot een correctioneel proces te leiden.’

Het parket stelde vast dat er te weinig bewijzen waren voor het oppoetsen van de jaarrekening in 2007, wat beleggers misleid kan hebben bij de aanschaf van Fortis-aandelen. De andere feiten – oplichting en inbreuken op de financiële wetgeving – zijn verjaard of zullen binnenkort verjaren. En het parket wijst erop dat gedupeerde aandeelhouders, dankzij het strafrechtelijk onderzoek, een vergoeding gekregen hebben. Ageas keert, via een Nederlandse procedure, 1,3 miljard euro uit.

‘Zeker als je ziet welke kleine zaken dagelijks voor de correctionele rechtbank komen, is dit wraakroepend. Vergeet ook niet welke maatschappelijke inspanningen er geleverd zijn om de bank te redden.’

Michel Maus. Foto: belga

Oud zeer

Daarom vindt Maus dat er een parlementaire onderzoekscommissie moet komen naar de strafklacht. ‘Dat hebben we in 2009 ook gedaan voor de grote dossiers over fiscale fraude. De vaststelling was daar dezelfde: ze draaien juridisch altijd in de soep. Dat heeft geleid tot een verslag met 102 aanbevelingen.’

Maus heeft alvast één sterke aanbeveling. ‘Het is, net als bij fiscale fraude, een oud zeer: er zijn te weinig mankracht en middelen voor zulke grote dossiers. Waarom zet men daar maar één magistraat op? Als die ziek is of met pensioen gaat, moet iemand anders opnieuw de volledige kennis opbouwen.’

Dat het kan, bewijst ‘Operatie Schone Handen’ die malversaties in de voetbalwereld onderzoekt. ‘Daar heeft de aanpak gewerkt, met veel speurders en 57 huiszoekingen. Het is een kwestie van prioriteit.’

Geen maat voor niets

De advocaten van gedupeerde beleggers tillen niet zo zwaar aan het feit dat het strafrechtelijk dossier met een sisser afliep. ‘Ik onderschrijf de stelling van het parket dat het dossier sterk bijgedragen heeft tot de grootste Europese schikking ooit’, zegt advocaat Laurent Arnauts per sms. ‘Dus is het geen maat voor niets geweest.’

Deminor, een advieskantoor voor gedupeerde beleggers, heeft de strafprocedure nooit van dichtbij opgevolgd. ‘Wij volgden een andere spoor, en hebben vooral ingezet op een schadevergoeding. We krijgen van beleggers niet te horen dat ze kwaad zijn dat er niemand gestraft werd. Dat was nooit onze bedoeling’, zegt Charles Demoulin. ‘Toen mensen bij ons kwamen, vroegen ze dat wel. Maar wij repliceerden: “Waar leidt dat toe? Wordt u daar beter van?” Dat zagen mensen snel in.’

Of de verantwoordelijken gestraft moeten worden, is voor Demoulin een belangrijke maatschappelijke discussie. ‘Maar het is niet zo dat er alleen via het strafrecht lessen kunnen worden getrokken’, zegt Demoulin. Hij merkt dat de maatschappelijke discussie verschoven is naar vergoedingen. ‘Men probeert nu vooral aan de slachtoffers te denken.’

Daar zit de zaak Lernout & Hauspie mogelijk voor iets tussen. De topmannen werden in 2010 wel veroordeeld, maar de gedupeerden wachten nog altijd op een compensatie.

Maus waarschuwt dat schadevergoedingen niet volstaan. ‘Als dat zo zou zijn, kan elke fraudeur de fiscus of gedupeerden voor 20 procent terugbetalen, en dan is de kous af.’