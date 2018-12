Op Gatwick Airport, de tweede luchthaven van Londen, werden woensdag iets na 22 uur alle vluchten stilgelegd, nadat twee drones waren gespot in de buurt van de luchthaven. Om 3 uur ’s nachts werd de landingsbaan weer in gebruik genomen, om 45 minuten later opnieuw gesloten te worden nadat er weer drones gespot waren. Ook donderdagmiddag werd een drone gezien. De Britse politie is zeker dat het om een doelbewuste daad gaat. ‘Telkens we het vliegveld willen heropenen, duikt de drone op.’

‘Ook wij reageren uiterst voorzichtig op meldingen van drones’, reageert Dominique Dehaene, woordvoerder van luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol. ‘Als je ziet wat de impact kan zijn van een birdstrike (aanvaring met een vogel, red.), moet je niet vragen wat er zou gebeuren als een drone tegen een vliegtuig aanvliegt. Zo’n crash kan catastrofale gevolgen hebben.’

‘Een drone kan in een vliegtuigmotor terechtkomen. Dat kan zeer gevaarlijk zijn’, bevestigt Anke Franssen van Brussels Airport. ‘Drones en luchthavens gaan niet samen. Na een sensibiliseringscampagne hebben we daarom “no-drone-zone”-borden gehangen op open plekken nabij de luchthaven. Dronepiloten verkiezen die grote vlaktes omdat ze daar een goed zicht op hun toestel hebben.’

Niet zichtbaar op de radar

Op de Belgische luchthavens worden elk jaar meer incidenten met drones gemeld: waar er in 2015 nog ‘maar’ 6 incidenten werden gemeld, waren dat er dit jaar al 30. Dat kan gaan van een eenvoudige waarneming tot een bijna-aanvaring met een vliegtuig. Het grootste incident vond in oktober vorig jaar plaats nabij de luchthaven in Luik. Het luchtverkeer moest er worden omgeleid omdat drie drones van twee meter groot in het luchtruim waren gesignaleerd. ‘Het probleem is dat drones niet zichtbaar zijn op de radar, dus de piloten moeten dat visueel vaststellen’, zegt Dehaene. ‘Als een drone in het zicht vliegt van onze luchtverkeersleiders in de toren, is die natuurlijk al heel dichtbij.’

‘Als een drone gespot wordt, wordt daar onmiddellijk de dichtstbijzijnde politiepatrouille op afgestuurd’, aldus Franssen. ‘Vaak beseffen piloten niet dat ze iets verkeerds doen.’ Volgens Skeyes is het ook moeilijk voor de politie om vaststellingen te doen. ‘Je kan de drone zien, maar daarmee weet je nog niet waar de piloot zich bevindt. Het is lastig om die te bestraffen.’

Piloten die met hun drone te dicht bij luchthaventerrein komen, riskeren minimaal een administratieve boete van 150 euro. ‘Dat bedrag loopt snel op als die persoon met zijn licentie of registratie niet in orde is’, zegt Sven Heyndrickx van de FOD Mobiliteit. ‘Vaak zien we dat de piloten die zoiets doen, zich van de wetgeving niets aantrekken.’ Voor piloten die zoals in Gatwick een hele luchthaven lamleggen, wordt het parket ingeschakeld, aldus Heyndrickx. ‘Die dronepiloten zullen er niet met een kleine boete vanaf komen. Ook luchtvaartmaatschappijen die schade leden, zullen daar waarschijnlijk aankloppen.’

Meer drones dan vliegtuigen

‘Op heel korte termijn zullen er veel meer drones zijn dan traditionele vliegtuigen’, waarschuwt Dehaene. Skeyes wil ook de verkeersleider voor drones worden. ‘We staan achter de ontwikkeling van die sector, maar we moeten daarbij de veiligheid van het traditionele luchtverkeer voor ogen houden. We doen onderzoek, maar werken ook in de richting van wetgeving, samen met de EU. Grote spelers als Amazon zijn ook bezig met technologische ontwikkelingen om de drones beter te kunnen volgen.’

Skeyes lanceerde eerder dit jaar de Droneguide-applicatie. Eigenaars van drones kunnen er op een kaart de no-fly-zones zien en zich informeren over de regelgeving. Commerciële dronepiloten kunnen op de app kijken met welke licentie ze waar en onder welke omstandigheden mogen vliegen. Binnenkort zouden ze daarop ook rechtstreeks toelating kunnen vragen om in verboden gebieden te mogen vliegen.

Recreatieve piloten (privégebruik) mogen alleen met een drone van minder dan een kilogram vliegen, en dat alleen boven privéterrein en niet op minder dan 3 kilometer van een luchthaven of een civiel of militair luchthaventerrein. De drones mogen tot maximaal 10 meter hoogte (ongeveer de hoogte van een huis) stijgen. Commerciële piloten (geregistreerde drone) mogen niet vliegen boven gecontroleerd luchtruim (zoals bij een luchthaven), industriële complexen, nucleaire installaties, gevangenissen of plaatsen met veel mensen. Daarop kunnen wel afwijkingen aangevraagd worden. Drone klasse 1 (drone van minder dan 150 kilogram, piloot is 18+ en heeft een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA): maximaal 90 meter hoog en op 30 meter afstand van personen, gebouwen en dieren.

Drone klasse 2 (minder dan 5 kilogram, piloot is 16+ en heeft een geldig attest van bestuurder van een RPA): maximaal 45 meter hoog, 50 meter afstand van personen, gebouwen en dieren en 30 meter van hindernissen.