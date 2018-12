Antwerpse coalitie is bijna rond

De onderhandelingen tussen N-VA, SP.A en Open VLD zitten in een finale fase. Maar in tegenstelling tot eerdere berichten is de deal volgens betrokkenen nog niet helemaal rond.

De onderhandelingen over de 'Bourgondische coalitie' in Antwerpen naderen hun einde. Vandaag zou een belangrijke horde zijn genomen, zo vernam De Standaard. Maar bij alle drie de onderhandelende partijen valt te horen dat de gesprekken nog steeds lopen.

Wellicht zijn de grootste inhoudelijke knopen doorgehakt, maar moeten de verschillende schepenposten nog worden verdeeld. Morgen zou de finale ontknoping volgen. Verwacht wordt dat de partijen een persconferentie zullen houden om het bestuursakkoord toe te lichten.

‘Wij blijven discreet zolang de onderhandelingen lopen’, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Ook bij SP.A en Open VLD valt op te tekenen dat er ‘in alle discretie wordt verder gebabbeld’.

‘Wat ons betreft wordt er nog verder gepraat’, zegt Eva De Wolf, lokaal SP.A-woordvoerster. Haar Antwerpse partijgenote Monica De Coninck verduidelijkt vanuit de Kamer: 'Ik heb me net geïnformeerd en men zegt mij formeel dat men nog steeds onderhandelt. Tom (Meeuws, red.) zegt dat ze absoluut niet rond zijn.'

Verzoening

Zo is er meer dan twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen licht aan het einde van de tunnel in Antwerpen. Op 14 oktober haalde de N-VA opnieuw een hoge score, maar door het verlies van coalitiepartners Open VLD en CD&V was een centrumrechtse meerderheid te krap.

Al op verkiezingsavond sprak burgemeester Bart De Wever over een ‘verzoening’ met links in de stad. Een maand geleden kondigde De Wever aan te gaan onderhandelen met SP.A en Open VLD. Groen, dat zich altijd had verzet tegen een coalitie met de Vlaams-nationalisten, en de CD&V van Kris Peeters vielen uit de boot.

Maar ook het water tussen SP.A en N-VA was diep. De socialisten hamerden onder meer op een ander sociaal beleid en een omslag in bestuursstijl. Ook Open VLD, met twee zetels de kleinste partner, drong op dat laatste aan.