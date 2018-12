Op de jongste gemeenteraad hebben twee uittredende schepenen zich niet fraai uitgelaten over huidig gemeenteraadslid en toekomstig schepen van Openbaar Domein en Stadsvernieuwing Björn Anseeuw (N-VA). Toen hun microfoons bleven aanstaan tijdens een technische storing, nam de livestream de denigrerende commentaar op.

Tijdens de schorsing van de gemeenteraad afgelopen zaterdag bleven bepaalde microfoons open staan. In het videoverslag op de site van de stad zijn bijgevolg enkele commentaren te horen van schepenen Vanessa Vens (SP.A) en Martine Lesaffre (Open VLD). Dat is vrij uitzonderlijk en de toon is niet zo fraai. Beide schepenen waren duidelijk niet opgezet toen Bjorn Anseeuw (N-VA) het woord vroeg bij de budgetbespreking en praatten tegen elkaar.

De commentaren laten duidelijk zien dat er niet echt warme contacten zijn tussen sommigen uit de oude en nieuwe bestuursploeg (zie video hierboven).

'Gebrek aan fatsoen'

Anseeuw wist niet van het incident. 'Als gemeenteraadslid neem ik elke gemeenteraadszitting, ook de laatste van de bestuursperiode, ernstig. Als een uittredend schepen dat vervelend vindt, zegt dat veel over haar en haar gebrek aan fatsoen en professionaliteit. Dat ze dat op de meest platvloerse manier laat blijken is voor haar rekening en maakt geen enkele indruk op mij. Vorige zaterdag heb ik op de gemeenteraad verder gewerkt aan de toekomst van onze stad, onder andere met ons voorstel om meer expertise in het havenbestuur te brengen. Maar ook buiten de gemeenteraad doen we er nu al alles aan om voor de komende zes jaar een sterk beleid voor de Oostendenaar op poten te zetten. De kracht van verandering komt niets te vroeg.'

'Niets verkeerds gezegd'

Schepen Vanessa Vens (SP.A) is zich van geen kwaad bewust: 'Ik reageerde alleen op het vingergeknip naar de voorzitter, want ik vind niet dat je op zo’n manier communiceert naar om het even wie. Ik heb niets verkeerds gezegd en heb gereageerd als Oostendse vrouw. De opmerking "Kijk naar zijn kop" was alleen om aan te geven dat ik vond dat hij bozer werd.'

Ook schepen Martine Lesaffre (Open VLD) nuanceert haar uitspraken. 'Ik ben in het verleden hard aangepakt door Björn Anseeuw. Ik vroeg me alleen af hoe hard het zou gespeeld worden, maar hij bleek alleen een stemming te vragen.'