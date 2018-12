Poetin waarschuwt voor wereldwijd kernwapenconflict

De Russische president Vladimir Putin heeft in zijn jaarlijkse eindejaarspersconferentie de VS bekritiseerd, omdat het land zich terugtrekt uit een wapenverdrag. Tegelijk steunt hij de beslissing van Amerikaanse president Donald Trump om zijn troepen terug te trekken uit Syrië.

‘We zien een afbrokkeling van de internationale wapenbeheersing’, zei Poetin. Op 20 oktober kondigde Trump aan dat hij zich terugtrekt uit het ‘Intermediate-range Nuclear Forces Treaty’, dat zowel de VS als Rusland verbiedt om middellangeafstandsraketten te plaatsen in Europa. ‘Ik weet niet wat we zullen doen als deze wapens in Europa opduiken’, zei Poetin. ‘We zullen onze veiligheid zeker moeten garanderen.’

Daarnaast weigert Trump volgens Poetin te onderhandelen over het New START pact, dat in 2021 ten einde komt. ‘Er zijn nog geen onderhandelingen opgestart, zijn de Amerikanen niet geïnteresseerd, of hebben ze het pact niet nodig?’, vroeg Poetin zich af. ‘Wij zullen overleven, we weten hoe dat moet. Maar dit is een gevaarlijke situatie voor de mensheid.’

Poetin prees Trump wel voor zijn beslissing om de militaire troepen terug te trekken uit Syrië. ‘De aanwezigheid van de VS in Syrië om een politieke oplossing te bekomen voor het conflict is niet nodig’, zo zei Poetin. Zijn eigen troepenmacht blijft wel nog aanwezig. ‘De Russische militaire aanwezigheid is op uitnodiging van de Syrische regering’, aldus Poetin.

Relatie met Verenigd Koninkrijk

De Russische president haalde tijdens zijn eindejaarspersconferentie ook de band met het Verenigd Koninkrijk aan. De relatie tussen de landen is onderkoeld sinds de Russische Sergei Skripal, een voormalig dubbelspion, vergiftigd werd in Salisbury, Engeland. Toch hoopt Poetin dat ‘gezond verstand’ de bovenhand zal halen.

Poetin steunt de Britse premier May met haar beslissingen omtrent de Brexit. ‘Ik snap de beslissing van premier May om geen tweede referendum te houden. Ze moet de wil van het volk uitvoeren, en de resultaten van het eerste referendum respecteren.’