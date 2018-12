Flesjesincident in Engeland: beelden tonen schuldige aan, excuses van Arsenal maar vooral reactie van Dele Alli is goud waard

Tottenham-speler Dele Alli heeft woensdagavond tijdens de kwartfinale van de Carabao Cup tegen Arsenal (0-2 zege) een plastic flesje tegen het hoofd gekregen. De Gunners verontschuldigen zich donderdag voor het incident. Intussen is er beeldmateriaal beschikbaar van de bewuste supporter, de Londense politie werkt samen met de club om hem te vatten.

Dele Alli blonk in het Emirates Stadium uit met een doelpunt en een assist, waarop een gefrustreerde supporter in de 73e minuut een flesje naar hem gooide.

Een boze Arsenal-fan gooide gisteren een plastic flesje naar het hoofd van @Dele.



De Tottenham-speler had echter snel een antwoord klaar. pic.twitter.com/lmfg4cDCI0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 december 2018

De reactie van Alli was goud waard: de aanvallende middenvelder ging niét over grond kronkelen van pijn maar reageerde droogjes door met zijn handen de 2-0-tussenstand uit te beelden.

Foto: Action Images via Reuters

Op zin Instagram zette hij een foto van vlàk voor hij geraakt werd: “Dit was het moment dat hij besefte… hij had het verkloot...”

Arsenal: “We schamen ons allemaal”

“We schamen ons allemaal voor diegene die een fles heeft gegooid”, zo klinkt het in een statement van Arsenal. “We zijn niet verantwoordelijk voor de acties van één individu, toch zeggen we sorry aan Dele Alli en iedereen bij Tottenham na dit incident. We kunnen antisociaal, discriminerend of gewelddadig gedrag niet tolereren. Wie geïdentificeerd wordt, zal een lang stadionverbod krijgen en hun gegevens zullen aan de politie overhandigd worden met gerechtelijke stappen tot gevolg.”

Beeldmateriaal van de bewuste “supporter”

Intussen is er beeldmateriaal beschikbaar van de bewuste supporter, de Londense politie werkt samen met de club om hem te vatten.

No Christmas presents for the kid who pings Dele Alli in the head with a bottle #ARSTOT pic.twitter.com/ALbxfxfoLq — ??442oons?? (@442oons) 19 december 2018

Tottenham-Chelsea wordt de topper van de halve finales in de League Cup. Titelhouder Manchester City treft in de andere halve finale derdeklasser Burton. De heenwedstrijden vinden plaats op 8 en 9 januari. De terugwedstrijden staan gepland op 22 en 23 januari.