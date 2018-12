De Standaard informeerde haar lezers ook in 2018, zoals we dat al een eeuw lang doen. We deden dat ook in video. Met heel wat straffe video's tot gevolg.

INdrukwekkend China

In het oosten van China is begin dit jaar een waar huzarenstukje verricht. 1.500 arbeiders hebben er met de hulp van 7 treinen en 23 graafmachines een treinstation gebouwd. Hoe dat eraan toeging, ziet u in onderstaande video.

Klifduiker doet sprong van zijn leven op Antarctica

De Colombiaan Orlando Duque heeft al heel wat spectaculaire sprongen achter zijn naam staan. Maar zijn ultieme sprong deed hij eind mei. Duque sprong de zee in vanop een klif... in Antarctica.

waaghalzen en hun toeren

De K2 is de op een na hoogste berg ter wereld en een van de meest gevaarlijke beklimmingen die u kan doen. Boven geraken is dus al een hele prestatie. De Pool Andrzej Bargiel deed er echter nog een schepje bovenop.

Halsbrekende sprongen van metershoge rotsen en kliffen. Dat is de Red Bull Rampage, de meest extreme downhill-wedstrijd ter wereld. Ieder jaar wagen de deelnemers lijf en leden om hun kunstjes te tonen en dat levert telkens spectaculaire beelden op.

Twee skiërs hebben zich in mei van de beroemde Stelviopas in Italië gestort. Bekijk hieronder de waanzinnige stunts die ze daarbij uitvoerden.

ingenieuze mieren

Enkele duizenden mieren hebben in de zomer in Costa Rica een spectaculaire brug in de lucht gemaakt. Zo hadden ze een snelle manier om van de dakgoot naar de korf aan het plafond te kunnen klimmen.

hoogtevrees verboden

In China werden eind augustus de hoogste hoogspanningsmasten ter wereld gebouwd. De masten zijn 380 meter hoog en houden een kabel van 2.7 kilometer lang in de lucht.

eerste man ooit zwemt door kanaal

De Brit Lewis Pugh heeft als eerste ooit de volledige lengte van het Kanaal gezwommen. De man was 49 dagen onderweg.