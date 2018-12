Binnenkort trajectcontrole in Antwerpse Craeybeckxtunnel

Aandachtige chauffeurs hebben het ongetwijfeld al gemerkt. Sinds een paar dagen worden trajectcontroles aangekondigd aan de Craeybeckxtunnel in Antwerpen. ‘Vanaf februari zal er worden gecontroleerd’, klinkt het.

Met twee keer vier rijstroken en 133.000 voertuigen per dag is de Antwerpse Craeybeckxtunnel een van de drukst gebruikte tunnels in ons land. En de breedste.

In tegenstelling tot de Kennedytunnel, waar het verkeer bijna altijd vertraagd verloopt, wordt er in de Craeybeckxtunnel, die de aansluiting vormt van de E19 en Antwerpse ring, nog vaak te hard gereden. Er staan wel flitscamera’s maar veel chauffeurs weten die staan en trekken na het passeren van de camera hun snelheid fors op.

‘Bij snelheidscontroles daar in de buurt, merken we dat de flitscamera’s daar onvoldoende ontradend werken’, zegt de federale politie.

‘Daarom komt er nu een trajectcontrole. Eerst in de richting van Brussel’, zegt Eric Sclep van het Agentschap Wegen en Verkeer. De maximum toegelaten snelheid bedraagt er 100 km/u.

De trajectcontrole begint 200 meter voor de tunnel, richting Brussel, en eindigt een paar honderd meter voorbij de tunnel. De afstand tussen de portieken waar de dynamisch signalisatie aanhangt.

‘We verwachten dat alles in februari operationeel zal zijn’, zegt Sclep nog.