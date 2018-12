Meeuws wenste gisteren geen verdere toelichting te geven bij zijn uitspraak in Deurne. Hij houdt zich aan de vraag tot discretie. De Antwerpse voorzitter is een van de drie onderhandelaars van de socialisten ...

Dat de Antwerpse coalitievorming nog even kan duren, blijkt uit een uitspraak van SP.A-voorzitter Tom Meeuws op het partijbestuur in Deurne. 'De kans op het slagen van de coalitiegesprekken ligt op 50 procent', zei hij. Landen voor Kerstmis lijkt moeilijk.

Meeuws wenste gisteren geen verdere toelichting te geven bij zijn uitspraak in Deurne. Hij houdt zich aan de vraag tot discretie. De Antwerpse voorzitter is een van de drie onderhandelaars van de socialisten. Hij kwam dinsdagavond een stand van zaken geven over de stedelijke onderhandelingen voor een nieuwe coalitie met N-VA en Open Vld. Echt optimistisch over de afloop van deze gesprekken, die nu al ruim twee maanden lopen, was Meeuws niet.

Knelpunten

Dat hij de kans van slagen op slechts de helft legt, komt volgens bronnen rond het onderhandelingsteam uit het feit dat er nog zware knelpunten niet zijn uitgeklaard.

'We zijn als SP.A met een duidelijk sociaal programma naar de kiezer gestapt', aldus een SP.A-bron. 'Van de potentiële coalitiepartners vragen we spijkerharde garanties. Die hebben we nog niet gekregen.'

Ook onderwijs ligt nog steeds op de onderhandelingstafel. Blijkbaar draait de discussie daar over de financiering van het stedelijk onderwijs. De socialisten vragen naar meer middelen voor dit net.

'Dik pak papier'

Volgens een bron uit de omgeving van het onderhandelingsteam van Open Vld ligt er nog wel een berg werk op de onderhandelingstafel. 'Als we er eenmaal volledig door zijn, zal het nieuwe bestuursakkoord uit een dik pak papier bestaan', zegt de bron. 'Het is belangrijk om duidelijke afspraken nu vast te leggen. De gesprekken tussen de drie partijen verlopen evenwichtig. Er is nog geen moment geweest dat iets echt op de spits werd gedreven of werd doorgeduwd. Moeilijke discussiepunten worden even geparkeerd, om ze later opnieuw te bespreken.'

De harde noten om te kraken, zijn vooral de principiële punten binnen het sociaal beleid en samenleven. Dat gaat onder meer over de plek van levensbeschouwelijke tekens als de hoofddoek aan het stadsloket, maar ook op de schoolbanken.

De focus van de onderhandelingen ligt op het nieuwe bestuursakkoord, waaraan momenteel volop wordt geschreven. De verdeling van de bevoegdheden over de schepenen komt pas op het einde aan bod.

De kans dat er nog voor de kerstvakantie een akkoord wordt bereikt tussen N-VA, SP.A en Open Vld, lijkt te slinken. 'Er kan natuurlijk een dynamiek ontstaan waardoor het plots sneller gaat, maar ik vrees ervoor', aldus een bron.