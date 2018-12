Vlaming botst op 100 miljoen jaar oude haai

Tijdens een wandeling aan de Noord-Franse kust, ontdekte amateurpaleontoloog Luc De Coninck (61) een fossiel van een 100 miljoen jaar oude haai, die rondzwom in tijden van de dinosauriërs. Het is een van de weinige fossielen in zijn soort en het zou de link kunnen zijn tussen oerhaaien en haaien zoals we ze vandaag kennen.

‘Een spectaculaire vondst’, zegt Frederik Mollen van de Vlaamse onderzoeksgroep voor haaien en roggen. ‘Haaien hebben geen botten maar kraakbeen, dat fossiliseert niet gemakkelijk. Bovendien behoort het dier tot het geslacht ‘Synechodus’, een groep dieren die vermoedelijk de link vormt tussen oerhaaien en moderne haaien. Er zijn er nog maar een paar exemplaren gevonden in Engeland, maar dit is het best bewaarde fossiel.’

Het fossiel werd eigenlijk al in 1996 gevonden aan Cap Blanc-Nez, langst de witte krijtrotsen van de Franse kust. Het lag net onder het zand, in een kleilaag tegen de klif. Door een storm was het zand weggespoeld waardoor het fossiel bloot kwam te liggen.

Dat trok de aandacht van Luc De Coninck uit Sint-Gillis-Waas, die regelmatig op zoek ging naar fossielen in de kuststreek. Het was zwoegen, want het waterpeil steeg snel en als het stuk niet snel genoeg uit de rots werd gehaald, was het vermoedelijk terug verloren gegaan.

Na het borgen van de vondst, werd het exemplaar verder blootgelegd met hulp van Nederlands onderzoeker Dirk Hovestadt. ‘Dat was millimeterwerk’, herinnert hij zich. ‘De klei rond het fossiel mag niet te snel drogen, anders verpulvert alles. We zeefden zorgvuldig door alle klei die we weghaalden, daar zaten nog duizenden minuscule huidtandjes in, vergelijkbaar met schubben bij gewone vissen’.

Zaterdag en zondag is het exemplaar te bewonderen in het Huis van de Evolutie, Lage Kerkwegel 5 in Sint-Gillis-Waas, doorlopend van 9u30 tot 16u30. Daarna verhuist het topstuk naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Daar zal het achter de schermen bestudeerd worden door experten ter zake.