Luister naar het beste van Bits&Atomen

De tijd staat niet stil en dat is het allerminst zo in de wereld van de wetenschap en technologie. Elke week verklaarden Dominique Deckmyn, Pieter Van Dooren en Nikolas Vanhecke de belangrijkste nieuwtjes over artificiële intelligentie, gentechnologie, sociale netwerken en dinosaurussen in podcast Bits & Atomen. Een bloemlezing.

De raket van Elon Musk

Teslabaas Elon Musk kwam dit jaar vaak in het nieuws, de ene keer al positiever dan de andere. Zijn meest spraakmakende verwezenlijking van 2018 is ongetwijfeld de lancering van de Falcon Heavy, de krachtigste raket ooit. Maar was dat echt zo’n grote mijlpaal als beweerd wordt?

Stephen Hawking

Op 14 maart overleed de Britse natuurkundige Stephen Hawking. Thomas Hertog (KU Leuven) werkte nauw met hem samen en kwam vertellen waarom Hawking zo belangrijk was voor de wetenschap.

Cambridge Analytica

Facebook is een van de bedrijven dat het meest besproken werd in Bits & Atomen. Het bedrijf kwam in een gigantische storm terecht toen een privacyschandaal rond Cambridge Analytica aan het licht kwam.

Privacywetgeving

Ook de nieuwe privacywetgeving GDPR bedaarde de gemoederen dit voorjaar. Professor en advocaat Patrick Van Eecke (Universiteit Antwerpen) vertelt wat er verandert voor onze privacy.

Mars

De reis naar Mars houdt iedereen in de wereld van de wetenschap bezig. Maar seks zou die reis wel eens kunnen verstoren.

Plastic

Dit jaar is het bewustzijn over de ‘plastic soup’ in de wereldzeeën nog sterker geworden. Tom Ysebaert legt uit waarom we ons gebruik van plastic drastisch moeten veranderen.

Robot-apocalyps

‘Robots nemen onze jobs over’, dat is een kritiek die je vaak hoort als het gaat over robotica. Bram Vanderborght (VUB) legt uit waarom de robot-apocalyps al dan niet veraf is.

Apple

Een andere technologiegigant die vaak besproken werd is Apple. Het bedrijf kwam dit najaar op de proppen met een nieuwe iPad Pro. En die zou de laptopwereld wel eens definitief door elkaar kunnen schudden.