Spanning op voorlaatste speeldag in 2018: topper voor Club, Anderlecht met nieuwe coach en geladen derby

Het zondag om 14u30 geprogrammeerde duel tussen Club Brugge en Antwerp in het Jan Breydelstadion is de blikvanger van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League. Beide teams delen de tweede plaats met 35 punten, op zeven punten van leider Racing Genk.

Club Brugge hoopt tegen de Great Old eindelijk op te staan in de competitie. De landskampioen kwam vorig weekend op KV Kortrijk niet verder dan een doelpuntenloze draw. Blauw-zwart pakte in de Jupiler Pro League slechts 10 op 30. Niet alleen Club Brugge moest wonden likken na de vorige speeldag, Antwerp ging thuis met 0-2 onderuit tegen Waasland-Beveren.

Vrijdag (20u30) wordt de twintigste speeldag op gang getrapt met AA Gent - Cercle Brugge. Na de 2-0 nederlaag bij Charleroi herpakten de Buffalo’s zich dinsdag met een 1-3 zege tegen STVV, goed voor een stek in de halve finales van de Beker van België.

Een dag later gaat Anderlecht om 18u op bezoek bij Excel Moeskroen, dat met Lokeren de rode lantaarn deelt. Zondag nam paars-wit afscheid van Hein Vanhaezebrouck na de 2-1 nederlaag bij Cercle Brugge. De Brusselse recordkampioen behaalde de voorbije vier speeldagen een schamele 1 op 12.

Om 20u staan met STVV - KV Kortrijk ennog twee duels op het programma. De Kortrijkzanen werden woensdag met 3-0 door 1B-club KV Mechelen uit de Croky Cup geknikkerd. In de Wase derby nemen twee teams uit de kelder van het klassement het tegen elkaar op. Lokeren staat helemaal onderin met 14 punten, maar wist op de vorige speeldag wel met 2-0 te winnen van STVV. Waasland-Beveren, dat de scalp pakte van achtereenvolgens Club Brugge en Antwerp, heeft drie punten meer.speelt om 20u30 gastheer voor KV Oostende, dat zich woensdag ten koste van Eupen bij de laatste vier in de Beker schaarde. De Rouches, die op tweede kerstdag op bezoek gaan bij concurrent Charleroi, kunnen in de race voor de top zes alleen maar tevreden zijn met een driepunter.

Na de clash tussen Club Brugge en Antwerp speelt leider Racing Genk zondag om 18u in het Kehrwegstadion tegen Eupen. Het team van Philippe Clement slaagde er het voorbije weekend als enige uit de top vijf in om te winnen. Zo hebben de Limburgers al een voorsprong van zeven punten uitgebouwd, en met het duel tussen de twee eerste achtervolgers kan die kloof nog groter worden. Maar dan moeten de Genk-spelers wel met de voeten op de grond blijven, getuige hiervan de uitschakeling door 1B-club Union in de Croky Cup.

De speeldag wordt zondagavond om 20u afgesloten met Zulte Waregem - Charleroi.

Op 26 en 27 december wordt 2018 afgesloten, waarna er een winterstop volgt tot 18 januari.

