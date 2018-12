Op het Elysée wordt vandaag een Vlaming met veel egards ontvangen. President Macron brengt er hulde aan Bart Gruyaert. In enkele jaren tijd heeft hij in Frankrijk verschillende metaalbedrijven overgenomen, om er telkens een economisch succes van te maken.

West-Vlaming Bart Gru­yaert heeft net zijn grootste overname achter de rug. Vlak aan de grens met België heeft hij met zijn Franse vennoot het ­metaalbedrijf Ascoval overgenomen. Het gaat om een investering van 150 miljoen euro, waarbij zo’n 300 werknemers betrokken zijn.

‘Een symbooldossier in Frankrijk’, zegt Gruyaert. De overname past helemaal in het toekomstbeeld dat president Emmanuel ­Macron voor zijn land heeft: investeren in de maakindustrie. In echte producten, eerder dan in dienstverlening. Dat een innovatieve onder­nemer als Gruyaert dat ook doet, levert hem vandaag een uitnodiging op het presidentiële paleis op.

Begonnen in pizzeria

In ons land mag de jonge veertiger uit Tielt dan wel amper bekend zijn, bij onze zuiderburen heeft hij in vijf jaar een industriële groep uit de grond gestampt met 1.800 werknemers en een omzet van 400 miljoen euro. Dat succes begon al in 2013 in een pizzeria. Gruyaert, scheepvaartingenieur van opleiding, had toen al enkele jaren managementervaring in Frankrijk, maar zat zonder werk. ‘Ik wilde niet meer solliciteren’, zegt hij. ‘Samen met mijn zakenpartner Stanislas Vigier hebben we die avond onze plannen gemaakt.’

Die brainstorm resulteerde in het bedrijf Altifort, waarmee de twee in heel Frankrijk op overnamepad trokken. ‘De bedoeling was om fabrieken over te nemen waar multinationals vanaf wilden, om die weer rendabel te maken’, zegt Gruyaert. De teller staat intussen op vijftien overnames.

‘In het begin moesten we veel wantrouwen overwinnen’, zegt hij. De overnames riepen in Frankrijk herinneringen op aan de ­omstreden zakenman Bernard Tapie, die bedrijven zo goedkoop mogelijk kocht om dan met veel winst te verkopen. ‘Intussen zien ze dat we het beste voorhebben met die bedrijven’, zegt Gruyaert.

De ondernemer en zijn zakenpartner houden onder meer goede contacten met grote bedrijven in heel Europa, zoals Bayer of Shell, en infomeren naar wat daar de behoeftes zijn. Daarna zoeken ze fabrieken die daarop kunnen inspelen, en gaan ze voluit voor de specifieke producten die hun klanten zoeken. Dat gaat over alle sectoren, ook militair en nucleair.

Weg uit ivoren toren

Volgens Gruyaert is nog een factor minstens even belangrijk voor zijn succes. ‘Vaak kunnen we die fabrieken weer doen groeien omdat we de productie met West-Vlaams boerenverstand bekijken’, zegt hij. ‘Geen grote theorieën vanuit een ivoren toren, wel gezond verstand. De ­beste strategieën ontstaan door met de arbeiders te spreken. We hebben eens een bedrijf in amper drie maanden drie keer zo productief ­gemaakt, gewoon door de oplossingen in te voeren die de arbeiders zelf hadden voor­gesteld.’

Gruyaert is duidelijk: ‘De arbeiders zijn de echte kern van een fabriek. Zij maken de producten en kennen die daardoor het best. Alleen vraagt vandaag nauwelijks ­iemand hun mening. Te veel managers denken dat ze het zelf beter weten en kijken neer op die mensen. Terwijl de ­oplossing vaak voor de hand ligt: laat de hersenen van de arbeiders werken.’