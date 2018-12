Rechter heeft ‘familiale band’ met lid Reuzegom, parket vraagt overplaatsing dossier

Het Antwerpse parket vraagt aan het Hof van Cassatie om de zaak rond de uit de hand gelopen studentendoop van de Leuvense studentenclub Reuzegom in Vorselaar, waarbij een 20-jarige student om het leven kwam, te verplaatsen naar een andere rechtbank.

Een rechter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg blijkt immers een familiale band te hebben met een lid van Reuzegom en het parket wil ervoor zorgen dat het gerechtelijk onderzoek ‘in alle sereniteit’ kan worden gevoerd.

Aangezien de feiten zich in Vorselaar afspeelden, is het onderzoek in handen van de Turnhoutse afdeling van het Antwerpse parket. Sinds de justitiehervorming van 2014 valt de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout onder die van Antwerpen.

‘In het onderzoek is aan het licht gekomen dat er een familiale band bestaat tussen een lid van de betrokken studentenclub en een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen’, stelt het Antwerpse parket donderdag. ‘Het parket Antwerpen heeft gisteren een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van Cassatie om het gerechtelijk onderzoek te verplaatsen naar een andere rechtbank. Het is de taak van het openbaar ministerie om ervoor te zorgen dat een onderzoek in alle sereniteit kan worden gevoerd.’

Onderzoek loopt voort

Het parket verduidelijkt dat een zaak van de ene rechtbank naar een andere kan worden verplaatst door middel van een verzoekschrift aan het Hof van Cassatie, op basis van artikel 542 van het wetboek van strafvordering. Na het ontvangen van het verzoekschrift doet het Hof van Cassatie vrijwel meteen een uitspraak over de ontvankelijkheid en als het verzoek ontvankelijk is, wordt het binnen de twee maanden behandeld. In tussentijd loopt het onderzoek wel gewoon voort, ‘zodat de continuïteit niet in het gedrang gebracht wordt’.

Bij de uit de hand gelopen studentendoop kwam begin deze maand Sanda D. (20) uit Edegem om het leven. Twee andere schachten raakten gewond. Na het dodelijk incident besloot Reuzegom zichzelf te ontbinden. Het Parket stelde een onderzoek in en de KU Leuven verstrengde zijn doopcharter.