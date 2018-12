Zet Japan nieuwe stap richting commerciële walvisvangst?

Japan overweegt om uit de Internationale Walviscommissie te stappen zodat ze weer op walvissen kunnen jagen. Binnen de commissie geldt namelijk een verbod op commerciële walvisvangst. Dat blijkt uit een rapport van persbureau Kyodo. Kyoto ontkent het rapport.

Een woordvoerder van het Japanse ministerie van Visserij ontkent dat Japan de commissie zal verlaten. ‘Japan wil nog steeds de commerciële jacht opnieuw openen, maar rapporten dat we de commissie zullen verlaten zijn niet correct’, zegt een woordvoerder aan de Britse krant The Guardian. De regering zou tegen het einde van het jaar een beslissing nemen over het lidmaatschap van de commissie, bericht het Japanse persbureau Kyodo donderdag op basis van anonieme bronnen.

Er geldt sinds 1986 een moratorium op commerciële walvisvangst. Japan doodde de voorbije jaren wel dieren, maar officieel was dat telkens ‘om wetenschappelijke redenen’. Voor de commerciële vangst zou Japan vooral in eigen wateren op jacht gaan. Jagen op walvissen in Arctische wateren is uitgesloten, klinkt het. Volgens Japan is de walvispopulatie sterk gestegen en is de jacht daarom verdedigbaar.

Japan dreigde in het verleden al om op te stappen uit de Internationale Walviscommissie. ‘De commissie verlaten zou een gevaarlijk precedent scheppen voor andere internationale verdragen en conventies’, zegt Darren Kindleysides, hoofd van de Australische Marine Conservation Society. Als Japan de toekomst van de walvissen veilig wil stellen, zullen ze de commissie niet verlaten.’

Toch staat het land niet alleen met zijn vraag. Zowel Noorwegen als IJsland willen de commerciële walvisvangst opnieuw invoeren.