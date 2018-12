Met de gemeenteraadsverkiezingen en de crisis rond het VN-Migratiepact was 2018 – op z’n zachtst gezegd – een bewogen politiek jaar. Elke week analyseerden chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en journalist Alexander Lippeveld samen met een gast de politieke week in podcast De MachtWacht.

De populariteit van Theo Francken

Een van de thema’s die het politieke jaar domineerden, was migratie. Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) werd dit jaar dan ook de populairste politicus van Vlaanderen. Wat is het geheim van Francken? (8 juni)

Is de SP.A op sterven na dood?

Voor SP.A was 2018 geen gemakkelijk jaar. De partij haalde in de politieke barometer in het voorjaar voor het eerst minder dan tien procent, ook in de peiling van december was dat het geval. Wat moet er gebeuren om een kentering in te zetten? (3 maart)

De winnaars van het jaar

De winnaar van het politieke jaar lijkt Groen. De partij scoorde sterk bij de gemeenteraadsverkiezingen en stijgt peiling na peiling. Maar kunnen de ecologisten door de deur met de grootste partij van het land, N-VA? (18 oktober)

De politieke benoemingen van 2018

Dit jaar was er opnieuw veel beroering om de politieke benoemingen. Een van de meest controversiële was die van Cédric Frère, die werd voorgedragen voor de regentenraad van de Nationale Bank, als derde van zijn familie. Marc Reynebeau legt uit waarom die benoeming typisch Belgisch is. (27 april)

F-35

Ook de vervanging van de gevechtsvliegtuigen deed heel wat stof opwaaien. Uiteindelijk werd de F-35 de opvolger van de F-16. Maar waarom werd het dat vliegtuig? (26 oktober)

14 oktober

Op 14 oktober trokken we met z’n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met welke inzichten werd Vlaanderen de dag erna wakker? Hoofdcommentator Bart Sturtewagen maakt de balans op. (15 oktober)

De Marrakech-crisis

De belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar is ongetwijfeld de val van de regering-Michel. 2018 was het jaar van de identiteit en de migratie. Wordt dat in 2019 ook zo? (20 december)