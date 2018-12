Dit las u in 2018

Over seks wil u alles weten. De hitte speelde u duidelijk parten. Maar u lag het afgelopen jaar vooral wakker van de verkiezingen en gezonde lucht in uw straat.

Op wie kon u het best stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen? En hoe gezond is de lucht in uw straat? Onze stemcheck en Curieuzeneuzenkaart zijn veruit de meest gelezen stukken van het afgelopen jaar op onze website.

VERKIEZINGEN

U wou vooral weten wie de komende zes jaar uw gemeente zou besturen en wat de sterktes en zwaktes zijn van uw gemeente. De machtsstrijd in Gent kreeg veel aandacht, zoals de diepgaande wortels van de koppigheid waarmee Mathias De Clercq voor de sjerp ging. Anneleen Van Bossuyt, Gents lijsttrekker voor de N-VA, wou eventueel depanneren, maar uiteindelijk kwam het toch tot een doorbraak tussen SP.A/Groen, Open VLD en CD&V. In Antwerpen bleek dat een rood-groen kartel genoeg stemmen zou gehad hebben om de Antwerpse meerderheid te breken. En na een bruine zondag is Ninove verdeeld tot op het bot. Tijdens de campagne leerde de Antwerpse CD&V dan weer dat handen (niet) schudden gevoelig ligt in Vlaanderen.

LEEFMILIEU

Naast de Curieuzeneuzenkaart werden ook de drie belangrijkste conclusies van CurieuzeNeuzen Vlaanderen gretig gelezen. Zo vind je zelfs in de kleinste gemeenten hotspots van slechte luchtkwaliteit. Het probleem van luchtkwaliteit hangt nauw samen met het vraagstuk rond mobiliteit. We filmden de typisch Vlaamse verkeerschaos in de Nationalestraat in Antwerpen. ‘Dit is deprimerend op naar te kijken’, reageerde Mikael Colville-Andersen, expert in stedelijke inrichting.

WEER

Is er iets vreemds aan de hand met het weer? Het afgelopen jaar zijn daarover opvallend veel artikels gelezen. In februari kampte Vlaanderen met een stevige winterprik, waarbij ook werd gewaarschuwd voor een sneeuwzone. In de lente vroeg u zich af of de buxusliefhebber per ongeluk jonge vogeltjes vergiftigt. De droogte in de zomer maakte ons Vlaamse verleden zichtbaar. Na de abnormaal warme en droge maand juli kwam in augustus het verlossende bericht dat er regen op komst was. In de herfst vroeg u zich af wat u nu juist met die dorre bladeren op de grond moet doen.

SEKS EN RELATIES

Geloof het of geloof niet, veel lezers vonden hun weg naar deze artikels: ‘Door mijn open relaties heb ik zeven keer zo snel geleefd als andere mensen’, Millennials gooien de beha over de haag, ‘Thuis is een gevaarlijke obsessie geworden’, ‘Zonder mijn minnaars had mijn huwelijk het niet overleefd’, fuck vakantieseks.

Artikels over seks en relaties blijven – zoals elk jaar - veel mensen aanspreken. Het is wellicht ook geen toeval dat de beroepsgeheimen van de masseuse en de schoonheidsspecialiste veel gelezen zijn: ‘Ik weet zeker dat er op mijn tafel vrouwen klaarkomen’ en `Zodra ik begin te ontharen, gaat die erectie snel weg’.

LIJDEN

‘Ik moet accepteren dat mijn leven gestopt is’. Twee jaar na de aanslagen van 22/3 deed de Belgisch-Amerikaanes Karen Northschield opnieuw haar verhaal aan De Standaard. Ze is het enige slachtoffer dat nog in het ziekenhuis ligt.

Ook dit jaar bleef ons land niet gespaard van een aanslag. In Luik schoot Benjamin Herman twee agentes en een jonge student dood. Bij zijn vlucht schoot de politie hem dood. De dader was een dorpscrimineel die in de gevangenis steeds radicaler was geworden.

Dat ook mannen misbruikt kunnen worden door vrouwen, blijft taboe in onze maatschappij. Het verhaal in dS Weekblad van twee mannen die getuigen hoe ze door een vrouw zijn misbruikt, kon op veel interesse rekenen.

Bij een ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen stortte een huis in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De onverwachte dood van voormalig motorcrosser Eric Geboers, die verdronk in de Miramar-waterplas in Mol, en van comédienne Lies Lefever beroerden veel mensen. Verder van huis schokte de instorting van een snelwegbrug nabij Genua de wereld: 43 mensen kwamen om. In Thailand werd dan weer een ramp vermeden: de Thaise voetballertjes die dagenlang vastzaten in een grot konden gered worden.

MARRAKECH

Crisis in de Wetstraat! In november kwam de federale regering in zwaar weer terecht nadat de N-VA het VN-Migratiepact had afgezworen. Premier Charles Michel (MR) zocht nog naar een oplossing, maar uiteindelijk verliet de N-VA de regering. De andere regeringspartijen bleven het pact wel steunen, zoals Michel in september voor de Algemene Vergadering van de VN had aangekondigd. Tijdens de bitse woordenstrijd lanceerde de N-VA een omstreden campagne tegen het Migratiepact, die groen licht kreeg van De Wevers rechterhand Joachim Pohlmann. Achteraf gaf De Wever toe dat de campagne misplaatst was. Uiteindelijk bood premier Michel het ontslag van zijn regering aan.

Het was niet de eerste keer dat de regering in woelig water kwam. Na het overlijden van het tweejarige meisje Mawda door een politiekogel barstte het politieke steekspel los. Zo kwam het migratiebeleid van Theo Francken opnieuw onder vuur te liggen.

De N-VA werd ook in de verdediging gedwongen door de ophefmakende Pano-reportage over Schild & Vrienden. Verschillende N-VA-kandidaten waren actief bij de vereniging. De partij distantieerde zich uitdrukkelijk. Voor ‘ranzigheid en extremisme’ is in onze partij geen plaats, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever. De radicaliserende Vlaamse jeugd liet zich inspireren door de Amerikaanse alt-right. Historicus Bruno De Wever gaf in onze krant zijn visie op de extreemrechtse club die geleid wordt door Dries Van Langenhove.

DUIVELS

Nog nooit eerder raakten de Rode Duivels verder op een WK dan dit jaar. De wereldpers omschreef de Duivels als een van de mooiste verliezers ooit op een WK. ‘Briljant’, klonk het na de wedstrijd tegen Brazilië. Veel fans hadden op een finaleplaats gehoopt. U vroeg zich overigens ook af waarom nauwelijks iemand nog naar de Tour kijkt.

GLAMOUR

In de top vijftig van onze meest gelezen stukken staan elk jaar stukken uit het ‘lichtere genre’, zoals Merkel die haar lach niet kan inhouden wanneer Poetin een schouderklopje aan Trump geeft. Of de Britse media die een bocht nemen over Meghan Markle.

Het Eurovisiesongfestival werd onterecht een bloedbad voor België. Hoewel Sennek een uitstekende prestatie neerzette in de eerste halve finale, verdween ze toch roemloos tussen de plooien van het spektakel.

Fotospecials worden soms ook massaal bekeken. Vooral van festivals, zoals die Kamping Kitsch, het marginaalste feestje van het land. Of die van Tomorrowland, ook met wat bloot.