Koning begint aan tweede dag van politieke audiënties

Voor de tweede dag op rij brengen partijvoorzitters een bezoek aan koning Filip. Meyrem Almaci (Groen) beet donderdagochtend om 9 uur de spits af.

Na de val van de regering-Michel II moet koning Filip voor het eerst knopen doorhakken in een delicate politieke situatie. De koning hield het ontslag van de regering in beraad en probeert via raadplegingen zicht op de toestand te krijgen.

Om die reden ontving hij woensdagochtend partijvoorzitters Benoît Lutgen (CDH) en Gwendolyn Rutten (Open VLD). Na de middag volgden Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS).

Die gesprekken worden donderdag voortgezet. Na Almaci komen om 10.15 uur Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet van Ecolo aan de beurt, gevolgd door SP.A-voorzitter John Crombez om 11.30 uur. In de namiddag komen CD&V-voorzitter Wouter Beke en Olivier Chastel van MR ook nog langs.

In principe kan de koning het ontslag van de regering na zijn consultatieronde nog weigeren, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Voor de oranje-blauwe minderheidsregering liggen geen andere sporen meer open. Ze zou zich hoogstwaarschijnlijk opnieuw vastrijden in het parlement.