Speciaal opgerichte boysband roept Britten op nog eens na te denken over Brexit

De speciaal daarvoor opgerichte boysband Breunion Boys roept in zijn eerste single en videoclip de Britten op om nog eens na te denken over de Brexit.

De Nederlandse animatie-artieste Julia Veldman was aan een film in New York aan het werken toen zij vernam dat de Britten in een referendum hadden beslist de Europese Unie te verlaten. Geïnspireerd door de boysband Take That zette zij een soortgelijke band op om het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit te behoeden. ‘Het concept van de boysband behoort tot het beste wat Groot-Brittannië ons heeft gegeven’, zegt Veldman tegen de Britse omroep Sky.

De Nederlandse hield een jaar lang audities om een groep met Europese enthousiastelingen en aanhangers van Brits lidmaatschap van de Europese Unie te smeden. De band telt vijf leden: Hajo, Seyed, Joshua, Gilles en Pablo. Elk groepslid had zijn eigen reden zich aan te sluiten. Zo is Seyed geboren in Afghanistan en betekent de EU voor hem vrijheid.

‘Groot-Brittannië kom terug, Groot-Brittannië kom terug bij ons, het is nooit te laat om van gedacht te veranderen’, zo zingen de Breunion Boys in hun eerste single ‘Britain Come Back!’. ‘U hebt geen eerlijke kans gekregen, u bent verkeerd geïnformeerd, de leugens kregen ons allemaal klein’, luidt het nog. ‘Groot-Brittannië, u bent groots, maar samen zijn we nog grootser.’

Hoever de Breunion Boys het gaan schoppen? Veldman droomt van een tour langs Britse pubs, om de Britten te overtuigen, zegt ze tegen de Nederlandse krant Het Parool. ‘We worden niet gesponsord door de EU. Geloof mij maar, ik word arm van dit project. Maar wij geloven dat een boysband het nucleaire wapen is onder de propaganda. Als dit niet werkt, dan werkt niets meer.’