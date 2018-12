Justitiepaleis versterkte burcht voor proces tegen Nemmouche

Het Brusselse gerechtsgebouw wordt vandaag een versterkte burcht voor het begin van het proces tegen Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer. Nemmouche wordt ervan verdacht op 24 mei 2014 vier mensen te hebben doodgeschoten in het Joods museum in Brussel. Hij zou voor zijn aanslag logistieke steun gekregen hebben van de Franse gangster Bendrer.

Het Brusselse hof van assisen houdt donderdag een voorbereidende zitting voor het proces over de aanslag op het Joods Museum. Volgens de jongste berichten zullen Nemmouche en Bendrer die zitting zelf bijwonen, samen met hun advocaten. Rond het justitiepaleis geldt daarom een parkeerverbod en overal staan Friese ruiters opgesteld. Ongeveer 150 politieagenten zijn stand-by.

Ook familieleden van de vier slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld, zullen op de zitting aanwezig zijn, net als hun advocaten. Voorts hebben het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) en de Association Française des Victimes du Terrorisme zich burgerlijke partij gesteld, net als Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Donderdag wordt eerst de identiteit van de twee beschuldigden gecontroleerd en beslist het hof, in overleg met de partijen, welke getuigen opgeroepen worden.

Het proces gaat dan op 7 januari van start met de loting van de 12 juryleden en de 12 vervangende juryleden. 200 burgers zijn daarvoor opgeroepen. Op 10 januari neemt het proces echt zijn aanvang, voor een periode van zes tot acht weken. Dat proces zal onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Zowel de parking als de straten rond het justitiepaleis zullen worden afgesloten, en de toegang tot het paleis en het proces zal streng worden gecontroleerd.

Vier doden

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Een stel Israëlische toeristen, Emanuel (54) en Miriam (53) Riva, en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Een week na de aanslag werd de vermoedelijke schutter opgepakt, Mehdi Nemmouche, en in de maanden nadien nog een tweede verdachte, Nacer Bendrer. In de loop van het onderzoek kwam een derde verdachte in het vizier van de speurders, maar die man werd door de Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) buiten vervolging gesteld.

In april besliste de KI dat Nemmouche en Bendrer voor het assisenhof moeten terechtstaan voor hun aandeel in de aanslag. Nemmouche zit sinds enige tijd in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut, terwijl Bendrer in Frankrijk in de gevangenis zat voor andere feiten. Beide mannen worden voor de duur van het proces naar een gevangenis in het Brusselse overgebracht.