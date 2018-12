Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff krijgt Lewis Hamilton te weinig erkenning voor zijn resultaten, iets dat volgens hem ook Michael Schumacher tijdens zijn carrière overkwam.

Hamilton veroverde dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, waarmee hij op hetzelfde niveau kwam als de legendarische Juan Manuel Fangio. Daarnaast heeft Hamilton ook het record van het meeste aantal poleposities achter zijn naam en lijkt hij op weg om nog heel wat andere records te gaan verbreken.

Ondanks zijn indrukwekkende prestaties lijkt Hamilton echter weinig erkenning te krijgen daarvoor. Meer zelfs, de Brit is vaak zelfs het middelpunt van kritiek en dat vindt Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff erg jammer.

"Niet iedereen erkent een geweldige carrière, een geweldige sportman of een algehele grootheid wanneer het plaatsvindt," aldus Toto Wolff tegenover 'Reuters'. "Er is erg veel negativiteit en jaloezie wanneer het gebeurt."

"Pas na afloop van de carrière is er vaak erkenning en ik weet niet hoe dat komt. Het is een privilege dat we de carrière aanschouwen van misschien wel de grootste racepiloot aller tijden."

Vervolgens maakt de Mercedes-motorsportbaas de vergelijking met Michael Schumacher die volgens Toto Wolff hetzelfde overkwam.

"Michael heeft duidelijk heel wat records neergezet en hij was ongelooflijk. Lewis bevindt zich op dezelfde weg. Ook Michael kreeg echter pas na zijn afscheid erkenning en zelfs nog meer nadat zijn tragedie had plaatsgevonden. Zoiets is erg jammer."

