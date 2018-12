Brussels parket vervolgt niemand meer in Fortis-dossier

Meer dan tien jaar na de teloorgang van Fortis heeft het Brusselse parket besloten om niemand meer te vervolgen. 'Het belangrijkste is dat de slachtoffers een vergoeding krijgen, en dat is ook het geval', meldt het parket.

In 2013 wilde datzelfde parket nog zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank voor de rechtbank slepen, omdat zij de aandeelhouders te rooskleurig geïnformeerd zouden hebben over de situatie van de groep ten tijde van de overname van de Nederlandse bank ABN Amro. Maar na bijkomend onderzoek en eerdere gerechtelijke beslissingen in binnen- en buitenland, heeft het parket nu zijn visie bijgesteld.

'Na grondige analyse van het dossier en op basis van recente informatie is besloten dat er onvoldoende elementen zijn om de vervolging te vragen. Het valt erg moeilijk te bewijzen dat de toenmalige toplui met opzet te optimistische informatie hebben verspreid. We zullen de raadkamer dan ook om de buitenvervolgstelling vragen', zei Ine Van Wymersch van het parket van Brussel hierover in De Ochtend op Radio 1. 'Andere misdrijven blijken dan weer verjaard te zijn. Maar onze prioriteit was dat de slachtoffers vergoed zouden worden, en dat is ook het geval.'

'Het is een complex en lang onderzoek geweest, dat tien jaar lang heeft geduurd. Valsheid in de jaarrekeningen, dat valt echter heel moeilijk te bewijzen. Bovendien zijn de slachtoffers dus vergoed. De raadkamer moet zoals gezegd nog een besluit nemen, maar het parket zal niet langer aandringen op vervolging', vervolgde Van Wymersch.

Van Wymersch: 'Of de slachtoffers nu een vergoeding bekomen via een strafproces of dankzij een schikking, dat is van ondergeschikt belang. Het belangrijkste is dat ze vergoed worden. We hebben vanuit Nederland bericht gekregen dat de rechtbank daar de regeling die was vergesteld om de slachtoffers te vergoeden, heeft goedgekeurd. Onze inzet is altijd de vergoeding van de slachtoffers geweest.'

Geen bewuste strategie

Volgens Van Wymersch is het laten verjaren van de zaak absoluut geen bewuste strategie van het parket geweest. 'Het onderzoek was erg complex en delicaat, en daar is dus ook tijd voor nodig. De topprioriteit, het vergoeden van de slachtoffers, dat wordt ook de realiteit, dus op dat vlak is alles in orde.'

'Het parket moet altijd een realistisch standpunt innemen'; besloot de parketwoordvoerster. 'In de loop van tien jaar kan het natuurlijk gebeuren dat men van standpunt verandert. Een analyse, ook van de economische situatie, heeft gemaakt dat we dus niet langer om de vervolging van de toenmalige Fortistop vragen.'

Oplichting en valsheid in geschrifte

Het parket besloot in februari 2013, na een gerechtelijk onderzoek dat in oktober 2008 van start was gegaan, om zeven ex-bestuurders te vervolgen voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op de wet over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Ex-voorzitter Maurice Lippens en ex-ceo Jean-Paul Votron Foto: Belga

Volgens het parket hadden ex-voorzitter Maurice Lippens, ex-ceo Jean-Paul Votron, diens opvolger Herman Verwilst, ex-financieel directeur Gilbert Mittler, diens voormalige rechterhand Lars Machenil, voormalig hoofd zakenbank Filip Dierckx en ex-directeur risk Reginald De Gols, de beleggers onvoldoende geïnformeerd over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten.

Toen het onderzoek in augustus 2016 definitief afgerond werd, bleek dat in Nederland onderhandelingen opgestart waren tussen Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, en verschillende gedupeerden om een schikking te bekomen met de voormalige aandeelhouders. In september 2018 kwam de bevestiging dat de schikking was goedgekeurd, die een vergoeding van 1,3 miljard euro toekent aan de slachtoffers.

Beleggers tevreden

'Wij zijn van in het begin voor een financiële compensatie gegaan. Die schikking is getroffen, en de uitbetaling loopt erg goed. In dit soort dossiers ligt de bewijslast heel erg hoog. Het is dan ook logisch dat het parket er rekening mee houdt dat de benadeelden gecompenseerd worden', zegt Erik Bomans van belangenorganisatie Deminor in De Ochtend.

'Dat de schuldigen een mogelijke straf ontlopen, daarover zou je een maatschappelijke discussie kunnen voeren. Voor ons beleggers is het belangrijk dat er nu een financiële compensatie is. Door die compensatie te krijgen, geschiedt er ook wel een vorm van gerechtigheid.'