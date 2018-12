Beschadigde Sojoez-ruimtecapsule op weg naar huis, landing wordt riskant

Een Russische Sojoez-capsule heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag van het Internationaal Ruimtestation ISS losgekoppeld om drie ruimtevaarders terug naar huis te brengen.

De Sojoez MS-09 meerde om 2.40 uur Belgische tijd af, om normaal om 06.03 uur neer te smakken in de steppen van Kazachstan. Aan boord zijn de Duitser Alexander Gerst namens het Europese Ruimtevaartbureau ESA, de Russische Sojoez-gezagvoerder Sergej Prokopjev en de Amerikaanse astronaute Serena Aunon-Chancellor.

In augustus ontstond drukverlies in het ISS door een gaatje in de wand van de leefmodule van de bewuste Sojoez. Het euvel werd snel verholpen maar de oorzaak is nog niet bekend. Bovendien hebben twee Russische kosmonauten vorige week tijdens een riskante ruimtewandeling bijkomend in de Sojoez gekerfd om stalen te verzamelen. Die stalen vliegen met de Sojoez mee om uiteindelijk voor analyse bij de geheime dienst FSB te belanden.

De Sojoez ondergaat tijdens de terugkeer in de atmosfeer temperaturen tot 2.500 graden Celsius.

Ramp met Columbia

Op 1 februari 2003 verongelukte het Amerikaanse ruimteveer Columbia, doordat tijdens de lancering een brokje piepschuim een gaatje in een vleugel had geslagen. Daardoor konden tijdens de duik in de dampkring hete gassen het ruimteveer binnendringen. De zeven astronauten kwamen om.

In het ISS blijven Oleg Kononenko, de Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques achter om daar Kerstmis en Nieuwjaar te vieren.

