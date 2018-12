Drones leggen vliegverkeer op luchthaven Gatwick lam

Op de luchthaven van Gatwick nabij Londen was woensdagavond veel hinder voor het vliegverkeer. Nadat de autoriteiten rond 21 uur twee drones hadden opgemerkt boven de start- en landingsbaan, werd het vliegverkeer stilgelegd.

Volgens de Britse zender BBC konden meerdere vliegtuigen niet opstijgen of landen. Toestellen werden afgeleid naar andere luchthavens, soms op honderden kilometers van Gatwick. Er werd geprobeerd getroffen reizigers een hotelovernachting of alternatief transport van andere luchthavens naar Gatwick aan te bieden.

Een woordvoerder van de luchthaven bood verontschuldigingen aan voor het ongemak, maar zei dat de veiligheid van reizigers en medewerkers de prioriteit was. De politie onderzocht waar de drones vandaan kwamen.

Rond half vijf meldde de luchthaven dat de start- en landingsbaan weer geopend was. Uiteindelijk lag het vliegverkeer stil tussen 21.03 uur en 03.01 uur, klinkt het.

De hinder zou mogelijk ook nog donderdag voelbaar zijn: de luchthaven roept reizigers en mensen die iemand op de luchthaven ophalen op om de status van hun vlucht op voorhand te checken.

JFK flight diverted from #gatwick to Liverpool. Now disembarking the plane to spend as-yet-unknown amount of time at Liverpool airport. pic.twitter.com/TQG408aQ2W — Chris Holden (@mr_holden) 20 december 2018

Dozens of flights delayed cancelled here at #Gatwick - signs advise passengers airport investigation into 2 drones flying over airfield is underway pic.twitter.com/PPBmHjxjvl — Dan Whitehead (@danwnews) 19 december 2018

It appears that the ??@NPAShq? helicopter has returned to #GatwickAirport amidst continued unconfirmed reports that several #drones are still flying in and around the confines of the airport. #drones #gatwick #police pic.twitter.com/fQr1EUsIX2 — Scott Bateman (@jumbo747pilot) 20 december 2018