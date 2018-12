Al zeker een tweedeklasser in finale Croky Cup: KV Mechelen en Union spelen tegen elkaar in halve finale

Meteen na afloop van Union-Genk zijn meteen de lotingen voor de halve finales van de Croky Cup geloot. Daaruit is meteen gebleken dat er voor het eerst sinds 2001 (toen Lommel SK de finale met 1-0 verloor van Westerlo) een tweedeklasser in de bekerfinale zal uitkomen. KV Mechelen en Union Saint-Gilloise, allebei uit 1B, nemen het in de halve finales tegen elkaar op. AA Gent en KV Oostende bekampen elkaar in de andere halve finale.