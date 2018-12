Bayern München ontsnapt aan nieuw puntenverlies in topper: Ribéry is grote held met late goal tegen RB Leipzig

Bayern München heeft in extremis een zevende puntenverlies van de heenronde kunnen vermijden in de Duitse Bundesliga. De Rekordmeister won in de eigen Allianz Arena met 1-0 van RB Leipzig, dat vooraf slechts twee punten achter Bayern stond. Oudgediende Franck Ribéry zorgde in minuut 83 voor de verlossing.

Puntenverlies was voor de Beierse club - de vorige zes jaar telkens landskampioen in Duitsland - absoluut geen optie. Bayern kon een uitstekende zaak doen: door het verrassende verlies van competitieleider Borussia Dortmund bij Fortuna Düsseldorf dinsdagavond, kon Bayern de achterstand van 9 punten herleiden naar 6 eenheden. Lang leek dat een moeilijke taak, want de netten zwegen tot minuut 83. Ribéry zorgde uiteindelijk voor de winning goal. Beide teams eindigden de wedstrijd uiteindelijk met z’n tienen: Stefan Ilsanker (Leipzig, direct rood) en Renato Sanches (Bayern München, twee keer geel) kregen in de blessuretijd allebei nog rood.

Dankzij de zege komt Bayern op gelijke hoogte van Borussia Mönchengladbach op plek twee in de stand. Beide teams hebben 33 punten: 6 minder dan leider Dortmund. RB Leipzig blijft vierde met 28 punten.