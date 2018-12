Europese diplomatie wellicht door Chinees leger gehackt

De Europese diplomatieke dienst voert een onderzoek naar hacking van zijn diplomatiek communicatienetwerk Coreu. De krant The New York Times publiceerde uittreksels, die het in handen kreeg via het bedrijf voor cyberveiligheid Area 1.

Dat bedrijf is ervan overtuigd dat de hackers te zoeken zijn bij de inlichtingendienst van het Chinese leger en verwijst daarvoor naar zijn ervaring in de strijd tegen Chinese cyberaanvallen en naar technische analyses. ‘Het lijdt geen twijfel dat deze campagne verband houdt met de Chinese regering’, aldus een expert van Area 1 die ervan uitgaat dat het om spionage gaat.

Echte schokkende boodschappen staan er niet in de gelekte diplomatieke mails, die over een termijn van drie jaar lopen. In een bericht van 8 februari van dit jaar staat dat de Krim omgevormd is tot een ‘hot zone waar mogelijk al kernkoppen ontplooid werden’ – iets wat volgens de krant niet bevestigd kan worden door de VS.

Uit een ander gelekt bericht, van na de jongste top tussen de EU en China in juli, zou blijken dat de Chinese president Xi aan Europese leiders de ‘intimidaties’ van de Amerikaanse president Donald Trump vergeleken heeft met ‘een boksmatch waar alle slagen toegelaten zijn’. Europese diplomaten drukten dan weer hun bezorgdheid uit over het beleid van Trump inzake klimaat, handel en het kernakkoord met Iran.

In Brussel wijst men erop dat het Coreu-netwerk niet gebruikt wordt voor de communicatie van de meest vertrouwelijke of geheime boodschappen. Toch kunnen ook de gehackte analyses over de Europese strategie inzake internationale handel, migratie of de uitbreiding van de EU interessante informatie bevatten voor een land als China.