Vragen over Brexit? Bel 1700

De Vlaamse regering countert de 'onrust' over de Brexit bij de burgers. Vanaf januari kan iedereen met vragen terecht op het infonummer 1700.

Vlamingen die met vragen of bezorgdheden zitten over de Brexit, zullen vanaf januari kunnen bellen naar 1700. 1700 is het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois woensdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Omdat de impact van de Brexit voor Vlaanderen groot kan zijn, bereidt de Vlaamse regering zich al lang voor op de mogelijke gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er zijn tal van initiatieven genomen om met name de Vlaamse bedrijven te informeren en te ondersteunen.

In januari komt daar een infolijn voor de burgers bij. ‘We voelen dat er ook bij gewone burgers onrust ontstaat. Daarom openen we begin januari de 1700-infolijn voor burgers. Meer en meer mensen vragen zich af ‘Wat met mijn rechten?’, ‘Wat als ik werk in het Verenigd Koninkrijk?’, ‘Wat met mijn mogelijkheid tot Erasmus?’, ‘Wat met de samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling?’’, aldus Bourgeois.