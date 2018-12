Kimberly Buys is tevreden met contractverlenging Sport Vlaanderen: “En nu goed resultaat op het WK”

Kimberly Buys toonde zich woensdagavond uiterst tevreden met de verlenging van haar topsportcontract bij Sport Vlaanderen. Dat stond lange tijd op losse schroeven, nadat Buys op het EK vorige zomer de finale miste op de 100m vlinderslag.

“De week tussen het gesprek bij Sport Vlaanderen en de beslissing van vandaag heb ik in alle rust beleefd”, aldus Buys. “Ik kon toch niets meer aan de zaak veranderen. Alle wedstrijden waren gezwommen en het EK ligt al een tijdje achter ons. Mijn blik stond al een tijd op volgend seizoen gericht. Enkel bij negatief nieuws had ik toch nog een en ander anders moeten gaan bekijken.”

Sport Vlaanderen motiveerde haar beslissing niet. “Ik ga er van uit dat ook zij nog in mij geloven richting Olympische Spelen van Tokio in 2020”, veronderstelde Buys. “We hebben voor 2019 hetzelfde doel voor ogen: een zo goed mogelijk resutaat neerzetten op het WK volgend jaar. De planning ligt al een tijdje vast en daar hoeven we dus nu niets meer aan te veranderen. Mijn eerste piekmoment ligt in april tijdens de wedstrijden in het Noorse Bergen en het Zweedse Stockholm.”