Planckaerts dienen klacht in na fake news bitcoins: ‘Dit is aan het uitbreiden’

De familie Planckaert gaat bij de rechtbank een klacht indienen nadat ex-topwielrenner en mediafiguur Eddy Planckaert slachtoffer is geworden van fake news rond bitcoins. Dat meldt de VRT.

‘Eddy Planckaert Onthult Hoe Hij Na Een Faillissement € 2,3 Miljoen Verdiende - Volgens Hem Kan Iedereen Dat En In “Z-Nieuws” Laat Hij Zien Hoe!’

De website en het nieuwsbericht zien er op het eerste gezicht goed gemaakt uit. Onder de headline wordt verteld hoe Eddy Planckaert van een faillissement herstelde dankzij een bitcoinplatform. Wie evenwel doorleest, ontdekt al snel enkele taalfouten. En onderaan de pagina staat een commerciële doorkliklink, wat ook de wenkbrauwen zou moeten doen fronsen.

Toch kan dit soort berichten veel mensen om de tuin leiden. De familie ontdekte het bericht via de Facebook-account van de vrouw van Eddy, zo zegt dochter Stephanie. Het bericht, een gesponsorde link op Facebook, ging al snel een eigen leven leiden, omdat het door mensen werd gedeeld.

De advocaat van de familie zal eerstdaags actie ondernemen, wellicht bij de rechtbank van Gent.

Planckaert is niet het enige slachtoffer. Ook actrice Veerle Baetens is betrokken: ‘Veerle Baetens kwam terug als een speer na haar faillissement. (...) Ze wist binnen een zeer korte tijd miljoenen te verdienen.’ Ook N-VA-minister Johan Van Overtveldt wordt misbruikt.

Ook Stijn Wuyts van Z-nieuws is betrokken partij. Hij deelde op Facebook een bericht met een waarschuwing: ‘Opgelet: een fraudeur probeert “beleggingen in cryptomunten” aan te smeren met valse verwijzingen naar een gesprek met mij in Z-Nieuws. Uiteraard klopt hier niks van.’