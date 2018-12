Lotto Soudal schorst Tosh Van der Sande na positieve dopingtest op Zesdaagse van Gent

De Belgische wielrenner Tosh Van der Sande heeft een positieve dopingtest afgelegd tijdens de Zesdaagse van Gent. Zijn team Lotto Soudal heeft beslist de renner te schorsen in afwachting van het UCI onderzoek. Dat heeft de Belgische wielerploeg woensdagavond meegedeeld.

“Lotto Soudal werd vandaag op de hoogte gesteld door zijn renner Tosh Van der Sande van een positieve dopingtest gedurende de Zesdaagse van Gent waar hij ten persoonlijke titel deelnam tussen 12 en 18 november 2018”, meldt Lotto Soudal in een persbericht.

“De substantie waarover sprake is een toegelaten substantie en komt voor in de neusspray Sofrasolone die vrij verkrijgbaar is en in competitie toegelaten mits ze vermeld wordt bij een controle. Na het onderhoud met de renner heeft de Raad van Bestuur beslist de renner te schorsen in afwachting van het UCI onderzoek, mede om de renner toe te laten zijn verdediging zo goed mogelijk te onderbouwen.”

De 28-jarige Van der Sande is al sinds 2011 actief bij de Belgische Lotto-ploeg. Na een succesvolle carrière op de piste bij de jeugd - hij werd onder meer wereldkampioen puntenkoers bij de junioren - stapte hij over naar de weg. Hij won er in zijn eerste jaar meteen Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften, maar bij de profs reed hij vooral in dienst van de kopmannen in de klimklassiekers en rittenkoersen.

Na zes jaar afwezigheid keerde hij in november voor het eerst in zes jaar terug naar de Zesdaagse van Gent. Samen met Jasper De Buyst werd hij er derde. Maar hij werd er bij een dopingcontrole van de Vlaamse Gemeenschap ook op betrapt op het gebruik van een verboden neusspray.

Voor de Lotto-ploeg is het pas de tweede positieve controle sinds Bjorn Leukemans in 2007 (en waarvoor hij in 2012 trouwens werd vrijgesproken).