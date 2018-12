Francken: ‘Michel had ingestemd met onthouding in New York’

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beweert in de Franstalige media dat premier Charles Michel akkoord was met een onthouding bij de stemming over het VN-Migratiepact in New York. MR, de partij van Michel, schildert de uitspraken af als ‘leugens’.

Francken is de eerste die luidop zegt dat ‘Michel ingestemd had met een onthouding in New York’. Hij verklaarde aan de RTBF dat, voor de N-VA op zaterdag 8 december uit de regering stapte, voorzitter Bart De Wever de premier nog een compromis had voorgesteld. Dat compromis was volgens Francken dat Michel in naam van het parlement naar Marrakech zou gaan en België zich later zou onthouden tijdens de stemming over het VN-Migratiepact in New York. Net zoals de Oostenrijkers gedaan hebben.

Volgens de N-VA’er wilde de premier dat compromis eigenlijk wel slikken, maar wilden coalitiepartners CD&V en Open VLD niet mee. ‘De premier heeft “ok” gezegd, maar CD&V en Open VLD wilden niet’, zei hij aan de RTBF. Nadat het voorstel op een koude steen was gevallen, namen de N-VA-regeringsleden ontslag.

Dat die piste in het cruciale onderhandelingsweekend op tafel lag, viel de voorbije weken al off the record te horen bij de Vlaams-nationalisten. Francken is nu de eerste die het publiekelijk zegt.

'Absoluut niet'

De MR van premier Michel ontkent die versie van de feiten met klem. ‘Absoluut niet’, reageert MR-voorzitter Olivier Chastel. ‘Wij hebben het woord van België altijd willen respecteren, tot op het einde.’ Ook MR-minister Denis Ducarme ontkent aan De Standaard en noemt de uitspraken van Francken ‘leugens’.

Na het weekend van 8 december drukte Open-VLD-vicepremier Alexander De Croo in een interview met De Standaard het gerucht dat de premier bereid zou zijn zich te onthouden al de kop in. ‘Ik weet van geen deal’, zei hij. ‘Voor Open VLD is een onthouding nooit een optie geweest. Het dossier was minstens even essentieel en principieel voor ons als voor de N-VA’, aldus De Croo.