Journalist Claas Relotius (33) heeft ‘de lezers en zijn collega’s om te tuin geleid’, aldus Der Spiegel, ‘opzettelijk, methodisch en met grote criminele energie’. De man was in 2011 als freelancer bij het Duitse weekblad (oplage ruim 700.000) begonnen. Hij was sinds anderhalf jaar in vaste dienst.

Het blad schrijft dat de eerste verdenkingen jegens de verslaggever ontstonden naar aanleiding van een reportage over een Amerikaanse burgerwacht bij de Mexicaanse grens, die in november verscheen. Een collega, die samen met Relotius onderzoek voor het artikel had gedaan, kreeg argwaan en lichtte daarover de verantwoordelijke redacteuren in. Maar hij stuitte ‘aanvankelijk op een muur, als een klokkenluider die niet geloofd wordt’.

Toch hield hij vol. Een reis naar de VS voor een ander artikel gebruikte hij om materiaal te verzamelen dat zijn verdenking kon staven. Omdat ook zijn naam boven het stuk over de burgerwacht stond, voelde hij zich bijzonder betrokken.

Gebaseerd op films en andere media

Na aanvankelijke ontkenningen gaf Relotius eind vorige week zijn bedrog toe. ‘In een groot aantal artikelen’ bleken passages verzonnen. Naar eigen zeggen gaat het om zeker veertien stukken, waarvan sommige genomineerd zijn voor journalistieke prijzen. Hij baseerde zich bij zijn verzinsels op artikelen in andere media en op films.

Relotius heeft zo’n zestig stukken voor Der Spiegel geschreven. Het blad gaat nu na hoeveel daarvan betrouwbaar blijken en stelt een commissie in die moet nagaan waarom de controlemechanismes gefaald hebben en hoe zulke affaires in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het Duitse weekblad staat bekend om zijn grote afdeling ‘factcheckers’, redacteuren die feiten in artikels controleren.

De verslaggever heeft in de loop der jaren als freelancer geschreven voor tal van gerespecteerde kranten en bladen, waaronder Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Welt, het magazine van de Süddeutsche Zeitung, Zeit Online, en de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

