Kledingmerk McGregor komt terug op de markt

Kledij van het merk McGregor zal volgend jaar opnieuw te vinden zijn in winkels en op webshops, nadat het bedrijf in 2017 overkop was gegaan. ‘We zien een enorm potentieel’, zegt investeerder Fred Gehring.

Het merk McGregor verdween, nadat het in 2016 en 2017 tweemaal onderdeel was van een groepsfaillissement. De nieuwe investeerders achter McGregor, Fred Gehring en Ludo Onnink, kochten de merkenrechten terug toen bleek dat er geen sprake meer was van een doorstart.

‘McGregor is een iconisch merk, daterend uit 1921, dat zichzelf ontpopte tot uitvinder van “American Sportswear”’, zegt Gehring. Hij ziet een groot potentieel. ‘Er is in de gloriedagen een enorm erfgoed opgebouwd. Onze uitdaging is om McGregor “opgefrist” terug te brengen naar de markt’, zegt Gehring.

De webshop zal in maart opstarten, in het najaar komt de collectie in eigen winkels te liggen, maar ook op de rekken bij partners. Het aanbod zal in eerste instantie gericht zijn op basisstukken, later willen de nieuwe eigenaars het merk verder uitwerken.

‘Het is onze overtuiging dat McGregor zich vooral moet onderscheiden met basisstukken van topkwaliteit’, zegt Coen Gehring, die zal instaan voor de dagelijkse leiding van het bedrijf.