De Block vindt extra bedden om opvangcrisis te bezweren

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Fedasil, opent in Lommel een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Er is plaats voor 500 mensen.

Toen Maggie De Block de bevoegdheid van Asiel en Migratie weer overnam, heeft ze haar administratie de opdracht gegeven om zo veel mogelijk asielzoekers de kans te geven om zich aan te melden. Dat belet niet dat ook vorige week weer elke dag veel asielzoekers teruggestuurd werden. De opvang van (Fedasil) zat overvol.

De Block besefte dat er extra opvangcapaciteit moest bijkomen, als ze wil dat niemand nog op straat moet slapen. De minister zei eerder deze week dat ze enkele honderden extra bedden op korte termijn zocht en enkele duizenden op langere termijn.

Daar lijkt nu een eerste oplossing gevonden. Er komt een tijdelijk opvangcentrum in Lommel waar 500 mensen kunnen slapen. Het tijdelijke centrum dient vooral als buffer tijdens de kerstvakantie, staat in een persbericht van Fedasil. Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers wil ermee voorkomen 'dat gezinnen geen opvang krijgen tijdens de sluitingsdagen van de asielinstanties in de kerstperiode'. Het opvangcentrum wordt voor een periode van drie maanden geopend.

De Block benadrukte in een gesprek met De Standaard dat haar beleid even ‘streng maar rechtvaardig’ zal zijn als vroeger. ‘Wie mij kent, weet ik dat geen ander beleid zal voeren, wat anderen ook beweren. De opvangcrisis is mijn prioriteit, maar ik zal ook op terugkeer inzetten. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.’