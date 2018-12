Castors Braine lijdt zware nederlaag bij Ekaterinburg van Emma Meesseman

Castors Braine heeft woensdag op de zevende speeldag van de groepsfase van de EuroLeague basket voor vrouwenteams een zware 103-53 nederlaag geleden bij het Russische Ekaterinburg, het team van Belgian Cat Emma Meesseman. Het was voor de Waals-Brabantse vrouwen de zesde nederlaag in zeven duels in de EuroLeague. Ze blijven gedeeld voorlaatste in groep A.

Meesseman speelde bij de thuisploeg 18 minuten (14 punten, 4 rebounds). Haar teamgenote Maria Vadeeva was de ster van de avond met 32 punten. Bij Braine blonk Albina Razheva uit met 15 punten.

In de andere wedstrijd in poule A won het Russische Orenburg met 67-51 van het Italiaanse Schio. Later woensdagavond treffen ook het Tsjechische Praag en het Poolse Polkowice (om 19u00) elkaar en ontvangt Bourges in een Frans onderonsje Villeneuve d’Ascq (om 20u00). In de tussenstand leidt Ekaterinburg (14 ptn), voor Praag (11), Bourges, Orenburg en Polkowice (allen 10). Braine heeft 8 punten.

Het volgende duel voor Braine is op 10 januari (om 20u30), op bezoek bij het Italiaanse Schio, dat laatste is met 7 punten.

In groep B trekt Hind Ben Abdelkader later vanavond naar het Russische Dynamo Kursk (om 17u00).

De vier beste teams in de twee poules (van telkens acht ploegen) plaatsen voor de kwartfinales, die gespeeld worden in een best-of-three-systeem.