Kim Huybrechts zet wervelende prestatie neer op WK darts: “Ben door een zware periode gegaan”

Kim Huybrechts heeft zich woensdagnamiddag met sprekend gemak gekwalificeerd voor de derde ronde op het WK darts. De 33-jarige Belg (PDC-21) won zijn tweede ronde van de veel lager gekwalificeerde Zweed Daniel Larsson (PDC-159) met duidelijke 3-0-cijfers(3-0, 3-0 en 3-0 in de sets). Kim “The Hurricane” Huybrechts maakte zijn bijnaam helemaal waar en wervelde aan een impressionant gemiddeld van 103 punten per drie worpen voorbij zijn verbouwereerde tegenstander. Achteraf sprak hij met veel liefde over zijn moeder, die hij vorig jaar aan kanker verloor.

Kim Huybrechts was als 21e reekshoofd op het PDC World Championship Darts vrij in de eerste ronde en moest het in zijn tweede ronde opnemen tegen Daniel Larsson. De Zweed - de nummer 159 op de wereldranglijst - had eerder nog verrassend gewonnen van de Schot Robert Thornton (PDC-33), maar Kim Huybrechts liet zijn tegenstrever nooit in de match komen.

Voor Larsson het goed en wel besefte had hij in de eerste set een droge 3-0 om de oren gekregen. Huybrechts gooide een bijzonder sterk gemiddeld van rond de 112 en maakte amper missers op de dubbels.

BLISTERING START FROM HUYBRECHTS | The Hurricane gets his @WilliamHill campaign off to rapid start, racing to take the first set over Larsson#WHDarts pic.twitter.com/YYOJfLpNKm — PDC Darts (@OfficialPDC) 19 december 2018

En Huybrechts hield dat imposante gemiddelde ook vol in set twee, waarin hij Larsson opnieuw geen enkel leg gunde. Opnieuw 3-0 in de tweede set. Larsson boog het hoofd. En ook in de derde set kon de eigenaar van een supermarktketen in Zweden het hoge tempo van Huybrechts niet volgen en pakte hij geen enkele leg. Huybrechts maakte het symbolisch af met een worp in de bull. In de derde ronde neemt Huybrechts het op tegen de winnaar van het duel tussen Josh Payne en Dave Chisnall (12e reekshoofd).

“Kanker van mijn moeder heeft me allicht twee à drie jaar van mijn carrière gekost, maar dat was het waard”

“Op een bepaald moment leek het alsof ik niets kon missen. De derde set was iets slordiger, maar ik ben wel blij over mijn niveau. Een eerste match is altijd moeilijk. Ik voelde mij goed voor de start van de match.”

Dat Huybrechts zo sterk presteerde was een verrassing. De 33-jarige Belg kende een stormachtig begin van zijn carrière, maar haalde de voorbije jaren zijn niveau niet. Huybrechts verloor vorig jaar in maart zijn moeder aan kanker nadat hij vijf jaar eerder ook al zijn vader kwijtspeelde. Hij sukkelde in een depressie. “Er is meer in het leven dan darts alleen”, vertelde hij woensdag na de match. “Er is ook familie in het leven. Ik heb problemen zoals iedereen. Ik ben de voorbije jaren door een zware periode gegaan toen mijn moeder kreeg af te rekenen met kanker. Ik was er voor haar op elk moment van de strijd. Dat heeft mij misschien twee of drie jaar van mijn carrière gekost. Maar dat was het waard. Het heeft haar geholpen om te vechten tegen deze vreselijke ziekte. Maar nu ben ik terug. Zij is mijn inspiratie. Ik verloor mijn twee ouders tussen mijn 26 en 31 jaar, dat doet iets met een mens. Elke dag van mijn leven voel ik nog die pijn en het zal tijd vergen om er helemaal over te geraken. Maar ik gebruik hen nu als inspiratie.”

"The most magnificent of performances!"



Kim Huybrechts with one of his greatest ever performances on the biggest stage of all #WHDarts pic.twitter.com/SQHBLXEosW — PDC Darts (@OfficialPDC) 19 december 2018

