Paus ontslaat Amerikaanse bisschop wegens beschuldigingen van misbruik

Paus Franciscus heeft het ontslag van de hulpbisschop van Los Angeles aanvaard. Dat heeft het aartsbisdom van LA woensdag laten weten.

Alexander Salazar wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige in de jaren 90, toen hij nog priester was.

Salazar heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Een onafhankelijk onderzoek door het aartsbisdom van Los Angeles acht de aantijgingen echter ‘geloofwaardig’, aldus een communiqué van het aartsbisdom, dat ook verspreid werd door het Vaticaan.

Niet alleen in de Verenigde Staten kampt de katholieke kerk momenteel met een groot misbruikschandaal. De paus heeft in februari een top belegd in het Vaticaan over het thema. Dinsdag nog riep het Vaticaan bisschoppenconferenties over de hele wereld op, in aanloop naar die vergadering slachtoffers in de landen die door het schandaal getroffen zijn, te ontmoeten.