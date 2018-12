De krantenbedeling in Antwerpen is zwaar getroffen door sociale actie bij verdeler PPP. De hoop is dat er deze avond een oplossing uit de bus komt.

De actie van PPP in Antwerpen treft de Belgische Uitgevers midscheeps. Hun kranten- en tijdschriften-bedeling is ernstig verstoord. Voor Mediahuis (onder meer uitgever van Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en De Standaard) gaat het om 20.000 abonnees. Mediahuis stuurde gisteren zelf een SMS naar abonnees om te informeren of ze hun krant hadden ontvangen.

Op de website van PPP staat dat ze 200 verschillende titels en dagbladen verdeelt, goed voor jaarlijks meer dan 30 miljoen exemplaren. Daar zitten 165 buitenlandse titels tussen. PPP is actief in Brussel, Antwerpen, Gent en Brabant. De actie zou enkel Antwerpen treffen wat niet belet dat de hinder groot is. PPP hoopt via overleg vandaag al tot een oplossing te komen maar de kaarten liggen complex, heet het.