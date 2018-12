Toptalent Sam Maes boekt beste resultaat ooit: 21ste in WB-reuzenslalom Saalbach

Onze landgenoot Sam Maes heeft voor de tweede keer in tien dagen tijd punten gepakt in de wereldbeker reuzenslalom. De Edgemnaar skiede in het Oostenrijkse Saalbach naar een knappe 21ste plaats, zijn beste WB-resultaat ooit. Maes realiseerde zijn nieuwe stunt dankzij een 28ste tijd in de eerste manche en een uitstekende twaalfde tijd in de tweede run.

Maes had zijn zinnen gezet op de wereldbekermanche in Saalbach. Hij leeft immers al sinds zijn tweede levensjaar in Zell am See, nauwelijks twintig kilometer verwijderd van Saalbach. De 20-jarige Belg - de jongste deelnemer aan de tweede manche - hoopte van het thuisvoordeel en de steun van de fans gebruik te kunnen maken om een tweede keer wereldbekerpunten te scoren. Het nummer één van de junioren-wereldranglijst in de reuzenslalom pakte eerder deze maand al punten in Val d’Isère .

De fans van Sam Maes waren van de partij.

En dat lukte hem in de eerste manche wonderwel. Maes skiede met startnummer 34 de 28ste tijd. Daarmee plaatste hij zich voor de tweede manche waarin hij als vierde van start mocht gaan. Maes bouwde in het eerste gedeelte van de tweede run zijn voorsprong nog uit maar in het zicht van de finish maakte hij eerst een kleine en daarna een bijna fatale tweede fout. Dat kostte hem bijna een volle seconde waardoor Maes terugviel in het tussentijds klassement. Maar door het uitvallen van enkele concurrenten mocht de jonge Belg alsnog de 21ste plaats claimen, goed voor alweer een handvol wereldbekerpunten, zijn beste wereldbekerprestatie ooit maar vooral een berg ervaring.

In de strijd om de zege stond er geen maat op de Sloveen Kranjec. Hij haalde het voor de Zwitser Meillard en de Fransman Faivre maar profiteerde vooral van het uitvallen van de Oostenrijker Feller en de Zweed Olsson, de twee snelsten van de eerste reeks. Topfavoriet Marcel Hirscher moest vrede nemen met een zesde plaats.

Stuhec dubbelt bij de vrouwen

De Sloveense Ilka Stuhec won de wereldbekermanche super-G in het Italiaanse Val Gardena. Dinsdag schreef de Sloveense ook al de afdaling in het Italiaanse skioord op haar naam. Stuhec boekte haar negende WB-zege uit haar carrière. Stuhec, die het vorige seizoen door een zware knieblessure de mist zag ingaan, had vijf honderdsten voorsprong op twee skiesters. De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer en Tina Weirather uit Liechtenstein deelden de tweede plaats. In Val Gardena vond de manche plaats die eerder in Val d’Isère werd geannuleerd wegens een gebrek aan sneeuw. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die niet in actie kwam, blijft aan de leiding in de algemene WB-stand. Ze telt 330 punten meer dan Schmidhofer. Shiffrin, die de twee vorige super-G’s won, is ook koploopster in het disciplineklassement. De Noorse Ragnhild Mowinckel, vijfde in Val Gardena, volgt op 25 punten.