Weg met plastic, dit is beter

Europa zet de grote middelen tegen plastic afval in. Rietjes, wattenstaafjes, roerstaafjes, bestek en borden ... Over dik twee jaar is het allemaal verboden. Geen nood, er zijn heel wat alternatieven.

Composteerbare wattenstaafjes

Je oren schoonmaken met een wattenstaafje is eigenlijk geen goed idee, want oorsmeer heeft een belangrijke functie. Het beschermt de gehoorgang namelijk tegen bacteriën. Wie niet zonder wattenstaafjes kan, hoeft echter niet te vrezen.

Wattenstaafjes kunnen evengoed gemaakt worden van papier of bamboe en biologisch katoen. Dat maakt het product 100% biologisch afbreekbaar. Het kan dus zo in de gft-container of op de composthoop. Je kunt ze bijvoorbeeld kopen via de webshop ‘Leven zonder afval’.

Druantia kies voor staafjes van bamboe, ‘de snelst groeiende plant ter wereld’ en biologisch katoen. Een deel van de winst gaat naar Viva con Agua, een organisatie die zorgt voor drinkwater in Uganda en Ethiopië.

Rietjes

Een cocktail zonder rietje, smaakt dat wel? Zeker, maar wie niet kan drinken zonder morsen kan altijd kiezen voor een herbruikbaar of composteerbaar rietje.

Er zijn papieren rietjes op de markt die 100 procent composteerbaar zijn. Rietjes van bamboe zijn herbruikbaar, maar ook composteerbaar. Metalen rietjes gaan het langste mee, en ze zijn er in alle vormen en maten. Er zijn ook exemplaren met een grotere diameter voor een smoothie of milkshake, plooibaar of recht.

Hoe je zo'n herbruikbaar rietje schoonhoudt? Die van Bunkosa mogen gewoon in de vaatwasser. Bij sommige soorten krijg je er een gratis ‘pipe cleaner’ bij. Ook de rietjes van bamboe kunnen in de vaatwasser en zelfs in de diepvriezer, wat handig is om je drankje koel je houden in de zomer. Je moet ze wel goed laten drogen na gebruik.

De Belgische ecowebshop Kudzu geeft een borstel bij de bamboe rietjes, maar ze zijn ook vaatwasbestendig.

Borden en bestek

Voor wie vaak tussendoor een hap moet eten, lijkt plastic bestek de enige haalbare oplossing. Maar ook hier zorgden groene ondernemers voor alternatieven. Composteerbaar bioplastic is niet de enige optie, er bestaan ook borden en bestek van bamboe, karton, hout of zelfs suikerriet.

Bij de productie van suikerriet blijft een grote hoeveelheid restmateriaal, ‘bagasse’, achter. Dat wordt normaal gezien afgebrand, maar je kunt er dus ook biologisch afbreekbare producten van maken.

Naturesse maakt wegwerpservies van suikerriet, en dat kan zelfs in de oven en de microgolfoven. Daarnaast verkopen ze ook borden van palmbladeren. Vroeger werden ook die als nutteloos restproduct beschouwd en opgebrand. Ook deze borden mogen in de oven en de microgolfoven en zijn 100 procent biologisch afbreekbaar. De bordjes zijn bovendien vet-, olie- en vochtbestendig. Je vindt ze onder andere bij Ava. Ook ePacking verkoopt ze in verschillende maten en vormen.

Naturesse verkoopt ook houten vorken, lepels, messen, stokjes en roerstaafjes. Een goede balans tussen de houtwinning en nieuwe aanplanting is prioritair bij de productie ervan.

Nog minder plastic?

Wie verder wil gaan dan de Europese Unie verplicht maakt, kan nog heel wat andere producten vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Zo zijn er tandenborstels van bamboe, shampoo en zeep zonder verpakking, en zelfs milieuvriendelijke condooms op de markt.