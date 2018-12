Half miljoen Jemenieten op vlucht moeten ook ijskoude winter trotseren

De Jemenitische gezinnen die hun woonplaats moesten ontvluchten en al kampen met hongersnood, gebrek aan degelijk onderdak en onvoldoende brandstof, bereiden zich nu voor op een harde winter. Om zoveel mogelijk burgers te hulp te komen, roept Oxfam-Solidariteit de strijdende partijen op het staakt-het-vuren te respecteren dat vorige week werd afgesproken.

In de bergstreken van Jemen daalt de temperatuur in de winter regelmatig onder nul, zegt Oxfam woensdag in een mededeling. Bovendien kunnen hevige stortregens tot overstromingen leiden.

In die gebieden bivakkeren heel wat van de 530.000 vluchtelingen in geïmproviseerde schuilplaatsen zonder bescherming tegen het onweer. Meer dan 20.000 mensen moeten overwinteren in een gebied waar hongersnood heerst. ‘De ijskoude temperaturen riskeren een te grote beproeving te zijn voor families die al met hongersnood te kampen hebben’, zegt Muhsin Siddiquey, directeur van Oxfam in Jemen, in de persmededeling.

De oorlogvoerende partijen bereikten in Zweden een akkoord over een staakt-het-vuren dat dinsdag in de havenstad Hodeida zou ingaan. Maar volgens de niet-gouvernementele organisatie gingen de bombardementen en luchtaanvallen er de afgelopen dagen gewoon verder. ‘Men moet druk blijven uitoefenen op de oorlogvoerende partijen om hun wapens neer te leggen en tot een vreedzame oplossing te komen’, meent Siddiquey.

Catherine De Bock, humanitaire beleidsmedewerker bij Oxfam-Solidariteit, herinnert eraan dat België vanaf 1 januari in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zetelt. ‘We rekenen dan ook op een proactieve houding van België om binnen deze raad een politieke oplossing voor de situatie in Jemen na te streven.’