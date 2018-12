‘Tihange 3 wordt cruciaal voor elektriciteitszekerheid’

De terugkeer van centrale Tihange 3 wordt ‘cruciaal’ voor de bevoorradingszekerheid van ons land. Dat zegt hoogspanningsbeheerder Elia in een reactie op de langere onbeschikbaarheid van de centrales Doel 1 en 2.

Dinsdag maakte uitbater Engie Electrabel bekend dat kernreactoren Doel 1 en Doel 2 langer onbeschikbaar zullen zijn dan tot nu toe gedacht. Doel 2 zal onbeschikbaar zijn tot 28 januari en Doel 1 tot 15 maart 2019.

Tihange 3 zou dan weer vroeger aan het net kunnen worden gekoppeld, ten vroegste op 7 januari indien de nucleaire waakhond FANC groen licht geeft. En dat is niet zeker. ‘De controles lopen nog, wij kunnen nog niets zeggen over data,’ zegt FANC-woordvoerder Eric Hulsbosch. Tihange 3 heeft te kampen met betonproblemen. In een betonnen bunker, waarin back-up-noodsystemen zijn ondergebracht, was betonrot vastgesteld en daarna afwijkingen in de bewapening van het beton.

Over de langere onbeschikbaarheid van Doel 1 en 2 is hoogspanningsbeheerder Elia duidelijk: ‘Dit is geen goed nieuws’. Alle ogen zijn nu gericht op Tihange 3. Als die centrale – die een grotere capaciteit heeft dan de centrales Doel 1 en 2 samen – terug aan het net gekoppeld kan worden, zal de situatie op de stroommarkt in januari en februari ‘vrij beheersbaar’ zijn, aldus een Elia-woordvoerder.

Januari en februari worden de meest kritieke maanden voor onze stroombevoorrading.

Intussen volgt Elia de situatie op de stroommarkt week per week op, aldus nog de hoogspanningsbeheerder.