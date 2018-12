België moet twee kinderen van een IS-strijdster reisdocumenten bezorgen

België moet twee kinderen van Syrië strijder Amina Ghezal residocumenten geven. De meisjes, twee en vier jaar oud, verblijven momenteel bij een tante in Turkije. Kamerlid Hans Bonte (SP.A) wil dat de Belgische ambassades of consulaten zelf actief op zoek gaan naar kinderen met de Belgische nationaliteit, ze de nodige documenten bezorgen en naar ons land repatriëren.

De Belgische staat moet de twee kinderen van Syriëstrijdster Amina Ghezzal reisdocumenten bezorgen zodat de kinderen naar België kunnen terugkeren. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter woensdag beslist. De twee dochtertjes, twee en vier jaar oud, verblijven momenteel bij een tante in Turkije. Omdat ze niet over identiteitsdocumenten of een geboorteakte beschikken, kunnen ze niet zomaar naar België komen.

Amina Ghezzal (29) was zes jaar geleden vanuit België afgereisd naar het IS-kalifaat, waar ze twee kinderen kreeg van een Belgische man. Op 3 april 2018 werd ze in Turkije veroordeeld tot tien jaar cel voor terrorisme. Haar kinderen werden een tijd in Turkije opgevangen door Amina's moeder en momenteel door Amina's zus. Uit DNA-analyse is gebleken dat het voor 99,9 procent vaststaat dat de moeder van Amina de grootmoeder is.

Volgens meester Mohamed Ozdemir, de advocaat van grootmoeder Rachma Ayad, konden de kinderen in Turkije niet rekenen op opvang of onderwijs, en moesten de kinderen naar België gehaald worden om hun rechten te vrijwaren. De kinderen hebben zelfs de Belgische nationaliteit, aangezien de vader Belg was, aldus nog de advocaat.

De Belgische staat bracht daartegen in dat de moeder eerst in België de afstamming gerechtelijk moest laten vaststellen alvorens de kinderen naar België konden komen. De kortgedingrechter heeft die argumentatie nu van de hand gewezen en beslist dat de kinderen reisdocumenten moeten krijgen. De Belgische staat kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

België

Kinderen van Syriëstrijders hoeven niet op veel enthousiasme rekenen om ze terug te halen. De Belgische houding tegenover de kinderen is tot nu dubbel: kinderen onder de tien jaar worden beschouwd als slachtoffers als ze zonder hulp terug in België raken en een DNA-test hun Belgische afkomst bewijst. Voor het overige doet ons land niets om de kinderen actief op te sporen.

Kamerlid Hans Bonte (SP.A) wil dat de Belgische ambassades of consulaten zelf actief op zoek gaan naar kinderen met de Belgische nationaliteit, ze de nodige documenten bezorgen en naar ons land repatriëren. Bonte reageert daarmee op de uitspraak van de rechter, die de staat verplicht om twee kinderen van een Syriëstrijdster reisdocumenten te bezorgen. Bonte wil voorkomen dat andere kinderen in Syrië, Irak of Turkije dezelfde bijstand via de rechter moeten afdwingen.

Het Brusselse vonnis bevestigt voor de Vlaamse socialist dat er rechtsgrond voor is dat kinderen met de Belgische nationaliteit recht hebben op consulaire ondersteuning. Maar hij wil vermijden dat kwetsbare kinderen, nu de winter voor de deur staat, zelf op pad moeten voor die bijstand. 'We weten het overgrote deel zelf zitten', zegt de burgemeester van Vilvoorde, van waar zelf veel Syriëstrijders vertrokken.

Hij dringt ook aan op de snelle behandeling van zijn resolutie in het parlement. Daarin wordt de regering opgeroepen actief medewerking te verlenen aan de repatriëring van kinderen die vastzitten in oorlogsgebied, vluchtelingenkampen of gevangenissen. Het gaat om kinderen jonger dan tien jaar.