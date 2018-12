Premier Charles Michel is hardnekkiger op zijn calvarietocht doorgegaan dan iemand voor mogelijk had gehouden. Dinsdagmiddag deed hij in het parlement nog een ultieme gooi naar politieke heroïek ...

‘Charles Michel is gesneuveld zonder glorie’, schrijft hoofdredacteur Karel Verhoeven. ‘Dit was negen dagen geleden al de logische uitkomst.’

Premier Charles Michel is hardnekkiger op zijn calvarietocht doorgegaan dan iemand voor mogelijk had gehouden. Dinsdagmiddag deed hij in het parlement nog een ultieme gooi naar politieke heroïek toen hij vol gloed een heel nieuwe parlementaire samenwerking op tafel wierp. Die branie moet je hem nageven: liever omkomen als een Houdini op zoek naar een uitweg dan als een lamme eend doodgeknuppeld worden door de N-VA.

Maar het was natuurlijk een kamikazevlucht. Een rechtse premier wordt na viereneenhalf jaar niet voor drie maanden een brugfiguur naar links. Plotseling moest dat rechtse, strenge maar rechtvaardige herstelbeleid niet meer zo nodig. Zo is Charles Michel gesneuveld zonder glorie. Vernederd door de N-VA en ongeloofwaardig geacht door de linkse oppositie. Het was hoog tijd dat het stopte. Dit was negen dagen geleden al de logische uitkomst. Het parlement heeft het nu voor het zeggen, de regering in lopende zaken moet voor concrete dossiers steun zoeken. Au fond niet zo verschillend van wat ­Michel nastreefde.

Maar electoraal heeft dit ontslag gevolgen. Niet wegens de zwartepiet die zo vlot heen en weer ging tot iedereen er gek van werd. Dinsdag zagen we vooral een gevecht over wat de campagne moet domineren. Kon hij voortregeren, dan kon Michel daar meer op wegen. Drie zinnen had hij in zijn speech nog veil voor Marrakech.

De politiek-economische realiteit riep hem terug. Jobs, koopkracht, pensioenen, de corebusiness van de Zweedse coalitie. Plus klimaat. De N-VA daarentegen offerde alles op het altaar van Marrakech. De begroting die ze mee opstelde, de sanering van de overheidsfinanciën, het aanzwengelen van de economische groei, de bedrijven stutten bij de Brexit. Marrakech was het allemaal waard. Met wellust brandde de N-VA er haar overtuigingen en al haar bruggen voor af, ook met haar achterban van bedrijfsleiders en ondernemers.

Hetzelfde geldt voor Michel natuurlijk. Onverzettelijk over Marrakech. Sociaaleconomisch levert het hem niets op. Integendeel, het mocht hem gisteren vele honderden miljoenen aan linksere maatregelen kosten. Zo legt deze gekke crisis die niemand zag aankomen de nieuwe scheur in de Belgische politiek bloot. De identitaire opwinding die overal in Europa brokken maakt, overspoelt de Wetstraat. Ze doet politici hun koelbloedigheid verliezen, maakt hen impulsief, emotioneel, onnodig kwetsend en doet hen zich de afgrond in improviseren. Michel heeft er zijn regering en zijn gratie aan verloren. Maar voor de N-VA victorie kraait en nog harder van leer trekt, kijkt ze zichzelf best diep in de ogen met de vraag of ze er haar ziel niet aan verliest.