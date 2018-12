Gent eerste halve finalist Croky Cup na makkelijke zege op het veld van mak STVV

AA Gent is de eerste halve finalist in de Croky Cup. De Oost-Vlamingen haalden het met overtuigende cijfers (1-3) op het veld van Sint Truiden met onder anderen twee treffers van ex-Truienaar Jean-Luc Dompé.

De 23-jarige Fransman maakte drie seizoenen geleden zijn debuut in België bij Sint-Truiden. Via Standard, Eupen en Amiens kwam de spits bij AA Gent terecht waar hij voorlopig geen basisplaats kon fdwingen. Maar kijk, coach Thorup maakte van de bekercompetitie gebruik om zijn spits wat speelminuten te geven en die dankte zijn coach prompt voor het vertrouwen met twee treffers, één voor en één na de pauze.

Vooral de eerste treffer was belangrijk: Gent begon weliswaar het sterkst aan de wedstrijd maar kansen afdwingen was tegen een stug STVV én op een slechte grasmat geen sinecure. Dan kan een stilstaande fase al eens voor de oplossing zorgen. Dompé zette zich achter een vrije trap, doelman Steppe zag er niet meteen goed uit toen het leder achter hem verdween.

En ook na de pauze zou Steppe alweer een bleke indruk nalaten. Een schijnbaar ongevaarlijke kopbal van Yaremchuk werd door de Truiense goalie stuntelig achter de eigen doellijn verwerkt. Gent, met Thoelen in doel voor de licht geblesseerde Kalinic, achtte zich al vrij vroeg zegezeker. Dompé bezorgde de thuisploeg het nekschot door vanop links zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen te prikken. De eerredder van Boli was niet meer dan een pleister op een houten been voor de Limburgers.

Dankzij deze uitzege scharen de Buffalo’s zich bij de laatste vier teams in de Croky Cup waarmee Europees voetbal een beetje meer binnen handbereik komt voor de ambitieuze Gentenaren.