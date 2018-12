Wie deed de regering vallen? Iedereen wijst naar iedereen

Volgens de socialisten is het de schuld van Open VLD. Volgens Open VLD draagt de N-VA de verantwoordelijkheid en de MR kijkt boos naar de linkse oppositie.

Het is een bekend gegeven in de Wetstraat: een regering doen vallen is niet populair en dus wijst iedereen een beetje naar iedereen.

Voor de N-VA is het al een tijdje duidelijk: de partij is uit de regering gezet door de andere regeringspartijen. Sindsdien is de premier de weg kwijt. ‘De regering had geen plan B’, zei fractieleider De Roover vanavond nog maar eens. Vanmorgen had ex-staatssecretaris Theo Francken Open VLD en CD&V nog vergeleken met een stel briesende stieren die absoluut die ‘lastigaards’ van de N-VA buiten wilden.

Voor Open VLD is de N-VA de hoofdschuldige: zij hebben het sociaal-economisch project van deze regering laten vallen uit protest tegen een niet-bindend pact. ‘Ik heb al de hele week gehoord dat de N-VA naar vervroegde verkiezingen wou gaan,’ zei voorzitter Gwendolyn Rutten kort na de val in Terzake. ‘Die partij wil confederalisme en het land splitsen.’-

Ook CD&V legde eerder al de verantwoordelijkheid bij de N-VA. Maar in Terzake toonde vicepremier Kris Peeters zich ook erg ontgoocheld over de oppositie die de uitgestoken hand weigerde.

De MR is dan weer vooral boos op de oppositie (en concurrent PS in het bijzonder). Vicepremier Didier Reynders stelde na het ontslag vanavond: 'Na zo veel openheid van de premier voor een echt gesprek met de oppositie over de koopkracht en het klimaat, kregen we zo'n reactie van de oppositie. (Reynders doelt op de motie van wantrouwen, red.) Dat is een spel van de oppositie en we moeten stoppen met dat spel.'

De linkse oppositie wijst op de houding van Open VLD. ‘De premier kwam in het parlement met een lijst maatregelen waar de oppositie al jaren om vraagt, maar het is Open VLD die zelf die piste de grond inboorde’, zei SP.A-voorzitter John Crombez dinsdagavond in Terzake. ‘Terwijl de schorsing van de parlementaire vergadering bezig was, liet Open VLD op Twitter weten dat de jobsdeal en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moeten doorgaan. Daarmee ging de partij rechtstreeks in tegen de premier.’

Afwerken waar we meer dan vier jaar aan gebouwd hebben. Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart. Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 18 december 2018

De eerste die trouwens naar de tweet van Gwendolyn Rutten verwees vanavond was Kristof Calvo (Groen). Nog voor duidelijk was geworden dat er een motie van wantrouwen zou komen, stelde Calvo al: ‘Als de eigen meerderheidspartijen hun premier meteen terugfluiten, hoe kan de oppositie dan geloven dat er een oprechte trendbreuk is?’

Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo verwijst naar die tweet van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Maar voorts legt hij de schuld bij de MR. Ook al dienden PS en SP.A, met de steun van Groen en Ecolo, een motie van wantrouwen in, is de oppositie ‘in geen geval verantwoordelijk’ voor de val van de regering-Michel, zegt Di Rupo. ‘Uiteindelijk is de eerste minister de verantwoordelijke. Het is niet de oppositie die 4,5 jaar geregeerd heeft en het sociale weefsel heeft doen scheuren, vooral in Franstalig België.'