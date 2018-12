Normaal gezien moest donderdag de stemming over de begroting plaatsvinden, maar nu heeft premier Michel het ontslag van zijn regering aangeboden. Wat nu? Als burger zal u daar niet meteen veel van voelen. Zonder goedkeuring van de begroting komt ons land terecht in het systeem van de voorlopige twaalfden. De overheid kan dan volgend jaar elke maand een twaalfde uitgeven van de totale uitgaven van 2018. In principe geeft het parlement de overheid daarvoor in eerste instantie drie maanden de toestemming. Die toestemming wordt verlengd indien nodig.

De administraties blijven draaien, maar zonder een echte begroting zijn bijvoorbeeld nieuwe aanwervingen in Justitie, die voor 2019 voorzien waren, niet mogelijk. Het systeem van voorlopige twaalfden zet ook een rem op de investeringen. Lopende projecten kunnen voortgaan maar nieuwe investeringen worden extra onder een vergrootglas gehouden. Zo zou een aantal investeringen in Defensie in het gedrang kunnen komen.

De werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en ziekte-uitkeringen worden gewoon doorbetaald, ook als het aantal werklozen zou toenemen. Ze blijven zelfs geïndexeerd. De sociale zekerheid vormt een eigen systeem met eigen inkomsten en uitgaven, weliswaar aangevuld met geld uit de ­algemene pot.

Nettoloon omhoog

De uitgaven worden in toom gehouden, de inkomsten mogen binnenstromen. Ook zonder goedgekeurde begroting heeft de fiscus –zoals elk jaar – via een Financiewet de toestemming om belastingen te innen. Dat gebeurt volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wetgeving. Dus ook zonder begroting, gaat volgend jaar de derde fase van de taxshift in. Die werd eind 2015 al goedgekeurd. Daardoor zal het nettoloon voor een deel van de werkende bevolking in 2019 opnieuw wat omhoog gaan dankzij een hogere belastingvrije som en doordat een groter stuk van het inkomen dan valt onder een lager belastingtarief.

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting, waarbij het tarief geleidelijk omlaag gaat tot 2020, blijft onverkort van kracht. Daardoor dreigt het tekort op de begroting wel verder te ontsporen. Zonder echte begroting en de daaraan gekoppelde maatregelen, zijn die belastingverlagingen niet gefinancierd.

De Zweedse coalitie had bijvoorbeeld voorzien dat de arbeidsdeal 500 miljoen euro zou opbrengen. Dat cijfer werd al als erg optimistisch bestempeld. Maar zonder steun voor de arbeidsdeal in het parlement, ontbreekt dat half miljard al sowieso. Dit terwijl de Europese Commissie sowieso erg kritisch was over de begroting waar de Zweedse coalitie het nog over eens raakte – maar die nog niet werd goedgekeurd.

Het is nog al gebeurd dat ons land zonder begroting een nieuw jaar induikt. Dat gebeurde voor het laatst nog in 2011 tijdens de langste regeringsvorming ooit, die uiteindelijk leidde tot de regering-Di Rupo I.